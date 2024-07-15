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После покушения: Байден призывает снизить градус противостояния, Трамп обещает призвать к единству

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Джо Байден
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Президент США Джо Байден в своем обращении к американскому народу в связи с покушением на Дональда Трампа призвал американцев отказаться от насилия в политике. Трамп пообещал переписать свою речь на съезде республиканцев и вместо критики Байдена сосредоточиться на объединении нации.

«Нам нужно снизить температуру в нашей политике, — заявил Байден. — Нельзя позволить, чтобы такое насилие стало нормой. Политическая риторика в нашей стране стала очень горячей. Пора ее охладить. Сделать это — ответственность всех нас».

Байден сказал, что политика должна быть «ареной мирных дебатов» и насилие никогда не может быть ответом. Политическая борьба «никогда не должна становиться настоящим полем боя, и, не дай Бог, полем убийства», добавил президент.

«В Америке мы разрешаем наши разногласия у избирательной урны. Сейчас пришло время это сделать. У избирательной урны. А не при помощи пуль», — заявил Байден в обращении, которое продолжалось около семи минут.

Президент пожелал Трампу скорейшего выздоровления и назвал героем 50-летнего пожарного Кори Комператоре, который был убит во время митинга Трампа, когда прикрывал от пуль членов своей семьи.

Еще два человека, пострадавшие от выстрелов на митинге Трампа, — 57-летний Дэвид Датч и 74-летний Джеймс Копенхейвер. Они оба находятся в больнице в критическом состоянии. Сам Трамп получил легкое ранение: по предварительным данным, пуля прошла буквально в нескольких миллиметрах от головы экс-президента и задела его ухо.

Байден также отметил, что американские спецслужбы пока не сделали каких-либо определенных выводов о мотивах нападавшего.

ФБР заявило, что в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс из города Бетел-Парк, расположенного в 70 км от Батлера (штат Пенсильвания), где произошло покушение.

В своем обращении президент, судя по всему, намекнул на то, что при отсутствии достоверных фактов в интернете стали распространяться многочисленные ложные утверждения и теории заговора.

Байден также позвонил Трампу, чтобы выразить сочувствие в связи с покушением. По сведениям источников газеты Wall Street Journal, этот звонок был «коротким и уважительным».

Это было всего третье по счету обращение Байдена из Овального кабинета за время президентства. Подобные выступления делаются относительно редко и обычно посвящены самым серьезным событиям.

Предыдущее такое обращение Байден делал в октябре прошлого года после нападения ХАМАС на Израиль. До этого он обращался к нации в июне 2023 года, чтобы потребовать от Конгресса США дать разрешение на увеличение порога американского долга.

Трамп: это шанс объединить страну

Тем временем Дональд Трамп дал первое интервью после покушения. Он заявил газете Washington Examiner, что решил переписать свое будущее выступление на съезде и сфокусироваться на национальном единстве, а не на критике Байдена.

«Речь, с которой я собирался выступить, должна была стать бомбой», — сказал Трамп. «Если бы этого не случилось, то я бы произнес одну из самых своих невероятных речей», — добавил он и объяснил, что хотел в основном говорить о недостатках политики Байдена.

«Честно скажу, теперь это будет совсем другая речь. Это возможность объединить страну. Мне такую возможность дали», — заявил бывший президент.

Он также признался, что «только начинает осознавать реальность» произошедшего с ним в воскресенье.

Трамп уже прибыл в город Милуоки (штат Висконсин), где пройдет конференция.

В интервью газете New York Post по пути в Милуоки он назвал попытку покушения «сюрреалистическим опытом»: «Меня не должно быть здесь, я должен быть мертв».

«Самым невероятным было то, что я не просто повернул [голову], но и повернулся в точное время и именно в нужном направлении», — сказал Трамп, добавив, что пуля, которая задела его ухо, могла бы легко убить его.

«Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом».

В интервью Washington Examiner Дональд Трамп описал момент, когда он осознал, что в него стреляли и посмотрел на толпу.

«Энергия, исходившая от людей в тот момент... они просто стояли. Трудно описать, что это было, но я знал, что мир наблюдает».

«Я знал, что история рассудит это, и я знал, что должен был дать им знать, что с нами все в порядке», — сказал он Washington Examiner.

Закрытое дело

Тем временем суд во Флориде отклонил дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов - по причине нарушения Статьи о назначениях Конституции США при назначении спецпрокурора Джека Смита.

«Суд убежден, что преследование этого иска специальным прокурором Смитом нарушает два краеугольных камня нашей конституционной системы — роль Конгресса в назначении конституционных должностных лиц и роль Конгресса в утверждении расходов по закону», — заключила судья Эйлин Кэннон в своем 93-страничном постановлении.

В понедельник Трамп написал в соцсетях, что прекращение дела «должно быть лишь первым шагом, за которым быстро последует прекращение ВСЕХ охот на ведьм».

«Давайте объединимся, чтобы ПРЕКРАТИТЬ любое использование нашей системы правосудия в качестве оружия и снова сделать Америку великой!»

В воскресенье, вскоре после стрельбы на митинге, Трамп заявил, что Байден может попросить минюст прекратить два дела в отношении него.

«Мотивы стрелка нам пока неизвестны»

«Мотивы стрелка нам пока неизвестны. Мы не знаем, каких он взглядов придерживался и кого поддерживал. Мы не знаем, получал ли он помощь или поддержку от кого-либо и поддерживал ли с кем-то еще контакт», — сказал Байден.

Ранее ФБР заявило, что, по предварительным сведениям, подозреваемый действовал в одиночку и правоохранительные органы пока «не установили, был ли он связан с какой-либо идеологией».

До обращения из Овального кабинета Байден поговорил с журналистами и сообщил, что охрана Трампа будет усилена. Он также обещал усилить охрану начинающегося в понедельник съезда Республиканской партии, где Трамп будет официально выдвинут кандидатом в президенты.

Впрочем, американская Секретная служба, которая отвечает за безопасность нынешнего и предыдущих президентов США, сообщила, что «не ждет каких-либо оперативных перемен» в своей работе на съезде республиканцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2134455-posle-pokusheniya-bayden-prizyvaet-snizit-gradus-protivostoyaniya-tramp-obeshchaet-prizvat-k-edinstvu/

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