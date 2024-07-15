Кем был Томас Крукс — молодой человек, стрелявший в Дональда Трампа

ФБР объявило, что человеком, стрелявшим в Дональда Трампа на предвыборном митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания, был 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он жил с родителями в тихом пригороде и был зарегистрирован как сторонник Республиканской партии.

Не попав в Трампа — пуля чиркнула тому по уху — стрелок выпустил несколько пуль по собравшимся, убив одного и тяжело ранив еще двух человек. Его застрелили сотрудники Секретной службы, охраняющие Трампа как бывшего президента и как официального кандидата в президенты.

Документов у Томаса Крукса при себе не было, и следствие идентифицировало его по ДНК.

Томас Крукс жил с родителями в тихом пригороде Питтсбурга Бетел-парк, примерно в 70 км от места покушения. В 2022 году он закончил школу, получив при этом приз в 500 долларов за результаты по математике и естественным наукам — об этом писала местная газета.

После школы Крукс работал недалеко от дома на кухне в доме престарелых.

Как выяснила американская пресса, молодой человек, покушавшийся на кандидата-республиканца Трампа, сам был официально зарегистрирован как сторонник Республиканской партии.

При этом три года назад он пожертвовал деньги — правда, всего 15 долларов — организации ActBlue, которая поддерживает Демократическую партию.

По данным американской прессы, в момент покушения на Круксе была футболка с лого Demolition Ranch — канала в ютубе с миллионами подписчиков, в котором публикуются видео с оружием и взрывными устройствами.

Правоохранительные органы выяснили, что оружие, из которого стрелял Томас Крукс, было законным образом куплено его отцом более полугода назад. Об этом, ссылаясь на анонимные источники, написало агентство Associated Press.

Мотивы неизвестны

"Мы в данный момент еще не определили его мотив", — сказал на брифинге в субботу глава питтсбургского отделения ФБР Кевин Роджек.

По его словам, расследование может продлиться несколько месяцев, и следователи не пожалеют сил, чтобы выяснить, что заставило Крукса стрелять в Трампа.

На новом брифинге в конце дня в воскресенье Роджек сказал, что сотрудники ФБР изучают, в частности, соцсети Крукса.

"Пока мы не увидели ничего угрожающего. Но еще прошло мало времени", — сказал Роджек.

Кроме того, по словам главы отделения ФБР, телефон Крукса отправлен на экспертизу в лабораторию ФБР в Вирджинии, предварительное же ознакомление с его последними контактами тоже не выявило ничего относительно его мотивов.

Нет у ФБР и информации, указывающей на какие-либо проблемы с психическим здоровьем у Крукса.

Отец Томаса, Мэтью Крукс, в интервью телекомпании CNN сказал, что он совершенно не понимает, что произошло, и прежде чем говорить о сыне с прессой, ему нужно поговорить с правоохранительными органами.

После покушения, в ночь на воскресенье, полиция оцепила дом Круксов вместе с прилегающими домами и срочно эвакуировала всех их соседей. Местные полицейские объяснили, что это было связано с тем, что в доме были обнаружены взрывные устройства.