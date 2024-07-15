Инвестиции в ядерную энергию хотят разрешить в Италии спустя 35 лет после закрытия атомных электростанций

Власти Италии планируют разрешить инвестиции в малые ядерные реакторы спустя 35 лет после закрытия последней итальянской атомной электростанции, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Правительство премьер-министра Джорджии Мелони намерено возобновить использование ядерной энергии через 35 лет после закрытия последней атомной электростанции, стремясь сократить выбросы углерода в стране.

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Жилберто Пичетто Фратин сообщил, что Рим планирует принять законодательство, позволяющее инвестировать в малые модульные ядерные реакторы, которые могут быть введены в эксплуатацию в течение следующих 10 лет.

По его словам, к 2050 году доля атомной энергетики в общем объеме потребления электроэнергии в стране должна составить не менее 11%, поскольку Италия стремится сократить свою зависимость от импортируемого ископаемого топлива.

"Чтобы гарантировать рост использования чистой энергии, мы должны ввести квоту на ядерную энергию", — заявил министр.

Фратин отметил, что солнечная и ветровая энергия не могут обеспечить необходимую безопасность, что отражает скептицизм его правительства по отношению к этим технологиям.

Италия построила четыре атомные электростанции в 1960-х и 1970-х годах и планировала расширение своих ядерных энергетических мощностей. Но после Чернобыльской катастрофы 1986 года в Советском Союзе итальянцы подавляющим большинством голосов на национальном референдуме проголосовали за прекращение субсидий на разработку новых реакторов.