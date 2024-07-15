Ложь и ненависть. Как сразу после покушения на Трампа соцсети заполнили теории заговора

«Постановка». Такой тэг («staged» по-английски) появился в трендах соцсети Х (бывший твиттер) уже через несколько минут после попытки убийства бывшего президента Дональда Трампа.

Это перевод репортажа корреспондента Би-би-си. Оригинал на английском языке можно прочитать по этой ссылке.

Это слово прочно ассоциируется с разнообразными теориями заговора, которые раньше распространяли некоторые маргинальные аккаунты в соцсетях, и которые часто пытались поставить под сомнение реальность того или иного нападения или стрельбы. Но в течение последних суток тэг стал частью онлайн-мейнстрима: посты, содержащие ложные слухи, разжигающие ненависть и полные оскорблений, получили в сети Х миллионы просмотров.

В прошлом покушения на президентов США множество раз становились предметом теорий заговора. Самый известный такой пример — убийство Джона Кеннеди в ноябре 1963 года. История с Трампом была первой, которая разворачивалась в прямом эфире, так что моментальное появление безосновательных слухов о ней не вызывает удивления.

Но очень примечателен тот факт, что волна спекуляций захлестнула все стороны политического спектра.

В соцсетях она не была ограничена группами поддержки различных политиков.

Наоборот, в тот момент, когда пользователи пытались понять, что же происходит, подобные посты активно рекомендовались в ленте X «Для вас». Часто слухи распространяли авторы аккаунтов, купившие «синие птички», что делало их более заметными.

Теории заговора становятся вирусными

Как часто бывало в прошлом, многие теории заговора начинаются с вполне оправданных вопросов во время первоначального замешательства. В данном случае такие вопросы вызвали предполагаемые провалы спецслужб — и многие пользователи по понятным причинам начали интересоваться, как такое могло произойти.

Как стрелку удалось пробраться на крышу? Почему его никто не остановил?

Информационный вакуум был сразу заполнен волной недоверия, спекуляций и дезинформации.

«Все это очень сильно напоминает постановку, — было сказано в одном из постов в сети Х, который получил миллион просмотров. — В толпе никто не бежит и не паникует. Никто в толпе не слышал этого выстрела. Я этому не верю. Я ему не верю».

Автор этого аккаунта указал, что он живет на юго-западном побережье Ирландии. Через некоторое время после публикации поста Х снабдила его пояснением, что стрельба была реальной.

Когда в сети стало появляться все больше свидетельств очевидцев и кадров, сделанных на митинге и около него, паника и страх стали еще более очевидными.

Авторы теорий заговора получили еще больше пищи для размышлений после того, как были опубликованы невероятно яркие фотографии с места происшествия. В частности, моментально ставший знаменитым снимок вашингтонского фотографа агентства Associated Press Эвана Вуччи, на котором Трамп с окровавленным лицом поднимает в воздух кулак на фоне американского флага.

Один из американских аккаунтов в YouTube заявил, что фотография выглядит «нереально идеальной», отметив, что «флаг и все остальное находится просто в идеальном положении».

Пост в Х с подобными предположениями набрал почти миллион просмотров, но потом его автор удалил его. В отдельном посте этот человек затем написал о важности исправления собственных ошибок.

Некоторые другие заметили, что в момент, когда звучат выстрелы, Трамп поднимает руку. Этот факт они считают доказательством того, что история с покушением была постановкой, хотя никаких доказательств этого нет.

«Это срежиссировали, чтобы получить поддержку? Этим людям ни в чем нельзя верить! И нет, я за него молиться не стану», — написал еще один американский комментатор.

Авторами большинства вирусных постов, в том числе и этого, были симпатизирующие левым силам пользователи, которые часто публикуют контент, направленный против Трампа. До сегодняшнего дня у этих аккаунтов и так были сотни тысяч подписчиков, а следовательно, значительный охват аудитории.

«Сатанинская кабала»

Происходящее в соцсети Х стало классическим примером распространения теорий заговора, сторонники которых активно публикуют измышления с отрицанием реальности практически всего: пандемии ковида, различных войн, инцидентов с массовой стрельбой и терактов.

Автор одного из постов, который базируется в США, и раньше часто публиковал безосновательные утверждения. Теперь он написал: «Такова цена, которую приходится платить, когда сражаешься с элитой педофилов-сатанистов».

Это прямая отсылка к известной теории заговора QAnon, авторы которой говорят, что Трамп тайно ведет войну с «глубинным государством», то есть теневой группой разведслужб и правоохранительных органов, всячески мешающих каждому шагу бывшего президента.

Без каких-либо реальных доказательств они заявили, что «приказ» на убийство, «скорее всего, был дан ЦРУ», и обвинили в причастности к заговору Барака Обаму, Хиллари Клинтон и Майка Пенса. Хотя никаких свидетельств в пользу этой теории нет, пост набрал 4,7 млн просмотров.

Такое не раз происходило и раньше, но на этот раз появилось нечто новое: подобную лексику стали повсеместно использовать обычные пользователи соцсетей. И не только люди, которым не нравится Трамп и которые говорят о том, что покушение было постановочным, но и те, кто поддерживает экс-президента.

Во всем этом начали участвовать и избранные политики. Республиканский конгрессмен из штата Джорджия Майк Коллинз опубликовал такой пост: «Приказ отдал Джо Байден». Он имел в виду недавний комментарий президента США т том, что «Трампа нужно поместить в центр мишени» (Байден говорил об этом в контексте их предвыборного сражения).

Язык, которым некоторые политики и журналисты и пользователи сетей пользуются, когда пишут о Трампе, действительно вызывает справедливые вопросы. По мнению некоторых сторонников кандидата в президенты, этот язык сделал атмосферу в стране более напряженной и косвенно способствовал покушению. Но заявлять, что оно было совершено по приказу Байдена, — это совершенно другое дело.

Пост Коллинза набрал более 6 млн просмотров в сети Х, но через некоторое время его снабдили пояснением, в котором сказано об отсутствии каких-либо свидетельств причастности Байдена. Авторы пояснения также отметили, что слова президента о «мишени» были вырваны из контекста.

Измышления о личности стрелявшего

Различные безосновательные слухи также были основаны на неудачных попытках идентифицировать стрелявшего.

Еще до того, как ФБР заявило, что стрелком был 20-летний Томас Крукс и что этот человек был убит на месте сотрудниками Секретной службы, авторы постов разрушили репутацию некоторых ни в чем не повинных людей.

Например, футбольного комментатора Марко Виоли: посреди ночи тот рассказал в инстаграме, что заметил в интернете совершенно ложные утверждения о том, что он причастен к атаке и якобы связан с движением антифа (группы активистов в основном крайне левого толка). К моменту, когда он попытался опровергнуть эти ложные обвинения в инстаграме, в сети Х их прочитали миллионы пользователей.

Политические активисты и сторонники различных партий в Х очень быстро начали читать различные посты в собственных «информационных пузырях»: алгоритмы соцсети рекомендовали им те мнения, с которыми они и до этого были согласны.

Но большинство пользователей все же предпочло оставаться в стороне от теорий заговора и спекуляций.

Покушение на Дональда Трампа стало испытанием для нового твиттера под руководством Илона Маска — и трудно сделать вывод, что сайт сдал этот экзамен с блестящим результатом.

Другие соцсети не были заполнены измышлениями в такой же степени, но это может быть связано с тем, что они имеет иную целевую аудиторию, и с репутацией Х как площадки, известной политическими дискуссиями.

Х не ответила на просьбу Би-би-си дать комментарии.