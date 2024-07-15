Что покушение на Трампа значит для Америки и ее президентских выборов?

То, что Дональд Трамп отделался лишь «царапиной», по определению окружного прокурора города Батлер, где произошло покушение — чистая случайность. На фотографии, сделанной Дагом Миллсом из New York Times, видно, как пуля рассекает воздух рядом с головой бывшего президента.

Трудно предсказать, какое влияние субботние события окажут на Америку — и ее политический дискурс.

Со времен Рональда Рейгана, в которого в 1981 году стрелял Джон Хинкли-младший, в США не случалось таких покушений на президента или кандидата в президенты.

Обозреватели вспоминают об относительно недавнем периоде в истории страны, когда были застрелены два брата Кеннеди — один президент, другой кандидат в президенты. В то же время, в 1960-х, от пуль убийц погибли и известные борцы за гражданские права — Медгар Эверс, Мартин Лютер Кинг-младший и Малкольм Икс.

После тех бурных времен в США тоже были случаи стрельбы в политиков. В 2011 году член Конгресса от демократов Габриэль Гиффордс получила на партийном мероприятии тяжелейшее пулевое ранение в голову. Тогда погибли шесть человек.

В 2017 году на бейсбольной тренировке конгрессменов-республиканцев в результате стрельбы пострадали тогдашний секретарь большинства палаты представителей Стив Скализ и еще три человека.

Как и в 1960-е годы, сегодня Америка поляризована почти до предела. Как и тогда, человек с винтовкой, готовый ею воспользоваться, может изменить ход истории.

Весьма вероятно, что выстрелы в Батлере если не изменят ход истории, то по крайней мере могут повлиять на результаты выборов 5 ноября. Правда, сейчас, когда у обоих кандидатов в президенты примерно одинаковый уровень поддержки, об этом рассуждать рано.

«Стреляли в Трампа — попали в Байдена»

Так прокомментировал произошедшее российский политолог Борис Пастухов. С этим заявлением сложно спорить.

Через несколько часов после инцидента президент Джо Байден — вероятный соперник Трампа в ноябре — появился перед камерами, чтобы сделать заявление для прессы: «В Америке нет места такому насилию. Это отвратительно. Мы не можем этому потворствовать».

Осудили покушение и другие видные демократы, в том числе бывший президент Барак Обама. Ситуацию это не остудило.

В лагере республиканцев наиболее горячие головы уже возлагают ответственность за покушение на демократов и лично на Джо Байдена, в понедельник заявившего, что Трампа пора «поместить в центр мишени».

«Главная предпосылка кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой, — написал в социальных сетях сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, по некоторым данным, возможный кандидат на пост вице-президента при Трампе. — Эта риторика напрямую привела к покушению на президента Трампа».

Крис ЛаСивита, соруководитель предвыборной кампании Трампа, написал в соцсети X (бывший Твиттер), что «в течение многих лет и даже сегодня левые активисты, доноры-демократы, а теперь даже Джо Байден делали отвратительные заявления и описывали стрельбу в Дональда Трампа......настало время призвать их к ответу за это… лучший способ — через избирательную урну».

Шум в соцсетях

То, что ЛаСивита говорит про избирательную урну — это одновременно и плохой, и хороший признак.

Исследовательница дезинформации, научный сотрудник аналитического центра Century Foundation Аманда Роджерс назвала «саморазвивающейся спиралью дерьма» поляризованный, нездоровый, конспирологический шум в социальных сетях в ответ на выстрел в Дональда Трампа.

Такое бывало и раньше, говорит она, но не в таких масштабах. Разговоры в социальных сетях — и в серьезных СМИ — главным образом крутятся вокруг мотивов стрелявшего и того, как это повлияет на выборы. Но есть и немало желающих воспользоваться случаем и превратить реакцию на покушение в более широкий призыв к насилию. И они будут распространять ложь, чтобы добиться этого, считает она.

«Тот факт, что это идеальная среда для распространения дезинформации из всех точек политического спектра, меня очень беспокоит, — сказала Роджерс. — Потому что это заветная мечта акселерациониста… Но нам нужны голоса в СМИ, которые напоминали бы, что мы - в критической ситуации. Люди должны успокоиться по поводу спекуляций».

Акселерационистами в США называют политических маргиналов как правого, так и левого толка, которые хотят гражданской войны, чтобы сжечь страну дотла и построить на руинах новое государство. Примечательно, что после покушения на Трампа словосочетание «гражданская война» трендится в соцсетях.

Больше всего Роджерс обеспокоило массовое удаление сообщений в ультраправых телеграм-каналах, за которыми она следит, в течение нескольких минут после стрельбы в Батлере. По ее словам, это делается на случай, если стрелявший (о мотивах которого пока ничего не известно) окажется одним из них.

К услугам дезинформаторов — еще и искусственный интеллект, с помощью которого можно создавать «глубокие фейки». А эмоциональный, исторический характер момента открывает простор для манипуляций, усиливая уже существующие предубеждения, замечает Джонатан Онг, исследователь дезинформации и профессор коммуникаций в Массачусетском университете. «Думаю, это то, на что мы должны обратить внимание. И быть настороже» — говорит он.

«Мученик» Трамп

Достаточно вспомнить, сколько людей пошли штурмовать Капитолий в январе 2021 года, защищая несостоявшуюся «победу» Трампа — а в то время у него еще не было статуса «мученика», каковой ему наверняка сейчас припишут некоторые его сторонники.

«Одной из странных особенностей современной светской жизни является глубоко религиозный культ жертвы и выжившего — когда мы приписываем добродетель и высокий моральный статус предполагаемому мученику», — отметил в посте в сети Х известный историк Себаг Монтефиоре в связи с покушением на Трампа.

Вивек Рамасвами — бывший соперник Трампа за президентскую номинацию, написал в соцсети Х: «Сначала они подали на него в суд. Затем они возбудили против него уголовное дело. Потом они попытались исключить его из избирательного бюллетеня. Единственное, что более трагично, чем только что произошедшее, — это то, что, если быть откровенным, это событие не стало полным шоком».

Несмотря на то, что Трамп является бывшим президентом, он вел свою кампанию как повстанец-аутсайдер, жалуясь на то, что его давно преследует федеральное «глубинное государство» и администрация Байдена, чтобы помешать ему вернуться к власти.

Риторика его выступлений соответствующая — бывший президент предупреждал о «кровавой бане», если его не изберут, называл нелегальных мигрантов «отравляющими кровь страны» и тому подобное.

Неудачное покушение в этом смысле играет на руку Трампу, поскольку демонстрирует, что страна идет в неверном направлении. И фотография бывшего президента с окровавленным лицом и воздетым в небо кулаком, уже ставшая в соцсетях культовой — сама по себе прекрасный предвыборный плакат.

Сторонники Трампа и раньше воспринимали его как непобедимого героя, а на митингах к нему относились с почти сверхъестественным почтением, замечает обозреватель CNN Стивен Коллинсон. Теперь его образ бойца, которого постоянно атакуют враги, закрепится еще глубже. Кадры на подиуме в Батлере войдут в историю и обогатят мифологию Трампа так же, как и его фотография в полицейском участке Атланты и кадры его возвращения в Белый дом в 2020 году после того, как он переболел ковидом.

В понедельник в Милуоки начинается предвыборный съезд Республиканской партии, и можно не сомневаться, что несостоявшееся покушение станет его главной темой и подогреет чувство недовольства и отчуждения, которое сторонники Трампа и так испытывают по отношению к политическому классу страны.

Покушение на Трампа — это яркое свидетельство того, во что может вылиться накал политической риторики и поляризации в стране, где обладание оружием законно и доступно.

«Если страна и не была пороховой бочкой, то теперь она ею стала», — описал ситуацию Чип Фелкел, республиканский активист из Южной Каролины.