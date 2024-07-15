Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Что покушение на Трампа значит для Америки и ее президентских выборов?

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

То, что Дональд Трамп отделался лишь «царапиной», по определению окружного прокурора города Батлер, где произошло покушение — чистая случайность. На фотографии, сделанной Дагом Миллсом из New York Times, видно, как пуля рассекает воздух рядом с головой бывшего президента.

Трудно предсказать, какое влияние субботние события окажут на Америку — и ее политический дискурс.

Со времен Рональда Рейгана, в которого в 1981 году стрелял Джон Хинкли-младший, в США не случалось таких покушений на президента или кандидата в президенты.

Обозреватели вспоминают об относительно недавнем периоде в истории страны, когда были застрелены два брата Кеннеди — один президент, другой кандидат в президенты. В то же время, в 1960-х, от пуль убийц погибли и известные борцы за гражданские права — Медгар Эверс, Мартин Лютер Кинг-младший и Малкольм Икс.

После тех бурных времен в США тоже были случаи стрельбы в политиков. В 2011 году член Конгресса от демократов Габриэль Гиффордс получила на партийном мероприятии тяжелейшее пулевое ранение в голову. Тогда погибли шесть человек.

В 2017 году на бейсбольной тренировке конгрессменов-республиканцев в результате стрельбы пострадали тогдашний секретарь большинства палаты представителей Стив Скализ и еще три человека.

Как и в 1960-е годы, сегодня Америка поляризована почти до предела. Как и тогда, человек с винтовкой, готовый ею воспользоваться, может изменить ход истории.

Весьма вероятно, что выстрелы в Батлере если не изменят ход истории, то по крайней мере могут повлиять на результаты выборов 5 ноября. Правда, сейчас, когда у обоих кандидатов в президенты примерно одинаковый уровень поддержки, об этом рассуждать рано.

«Стреляли в Трампа — попали в Байдена»

Так прокомментировал произошедшее российский политолог Борис Пастухов. С этим заявлением сложно спорить.

Через несколько часов после инцидента президент Джо Байден — вероятный соперник Трампа в ноябре — появился перед камерами, чтобы сделать заявление для прессы: «В Америке нет места такому насилию. Это отвратительно. Мы не можем этому потворствовать».

Осудили покушение и другие видные демократы, в том числе бывший президент Барак Обама. Ситуацию это не остудило.

В лагере республиканцев наиболее горячие головы уже возлагают ответственность за покушение на демократов и лично на Джо Байдена, в понедельник заявившего, что Трампа пора «поместить в центр мишени».

«Главная предпосылка кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой, — написал в социальных сетях сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, по некоторым данным, возможный кандидат на пост вице-президента при Трампе. — Эта риторика напрямую привела к покушению на президента Трампа».

Крис ЛаСивита, соруководитель предвыборной кампании Трампа, написал в соцсети X (бывший Твиттер), что «в течение многих лет и даже сегодня левые активисты, доноры-демократы, а теперь даже Джо Байден делали отвратительные заявления и описывали стрельбу в Дональда Трампа......настало время призвать их к ответу за это… лучший способ — через избирательную урну».

Шум в соцсетях

То, что ЛаСивита говорит про избирательную урну — это одновременно и плохой, и хороший признак.

Исследовательница дезинформации, научный сотрудник аналитического центра Century Foundation Аманда Роджерс назвала «саморазвивающейся спиралью дерьма» поляризованный, нездоровый, конспирологический шум в социальных сетях в ответ на выстрел в Дональда Трампа.

Такое бывало и раньше, говорит она, но не в таких масштабах. Разговоры в социальных сетях — и в серьезных СМИ — главным образом крутятся вокруг мотивов стрелявшего и того, как это повлияет на выборы. Но есть и немало желающих воспользоваться случаем и превратить реакцию на покушение в более широкий призыв к насилию. И они будут распространять ложь, чтобы добиться этого, считает она.

«Тот факт, что это идеальная среда для распространения дезинформации из всех точек политического спектра, меня очень беспокоит, — сказала Роджерс. — Потому что это заветная мечта акселерациониста… Но нам нужны голоса в СМИ, которые напоминали бы, что мы - в критической ситуации. Люди должны успокоиться по поводу спекуляций».

Акселерационистами в США называют политических маргиналов как правого, так и левого толка, которые хотят гражданской войны, чтобы сжечь страну дотла и построить на руинах новое государство. Примечательно, что после покушения на Трампа словосочетание «гражданская война» трендится в соцсетях.

Больше всего Роджерс обеспокоило массовое удаление сообщений в ультраправых телеграм-каналах, за которыми она следит, в течение нескольких минут после стрельбы в Батлере. По ее словам, это делается на случай, если стрелявший (о мотивах которого пока ничего не известно) окажется одним из них.

К услугам дезинформаторов — еще и искусственный интеллект, с помощью которого можно создавать «глубокие фейки». А эмоциональный, исторический характер момента открывает простор для манипуляций, усиливая уже существующие предубеждения, замечает Джонатан Онг, исследователь дезинформации и профессор коммуникаций в Массачусетском университете. «Думаю, это то, на что мы должны обратить внимание. И быть настороже» — говорит он.

«Мученик» Трамп

Достаточно вспомнить, сколько людей пошли штурмовать Капитолий в январе 2021 года, защищая несостоявшуюся «победу» Трампа — а в то время у него еще не было статуса «мученика», каковой ему наверняка сейчас припишут некоторые его сторонники.

«Одной из странных особенностей современной светской жизни является глубоко религиозный культ жертвы и выжившего — когда мы приписываем добродетель и высокий моральный статус предполагаемому мученику», — отметил в посте в сети Х известный историк Себаг Монтефиоре в связи с покушением на Трампа.

Вивек Рамасвами — бывший соперник Трампа за президентскую номинацию, написал в соцсети Х: «Сначала они подали на него в суд. Затем они возбудили против него уголовное дело. Потом они попытались исключить его из избирательного бюллетеня. Единственное, что более трагично, чем только что произошедшее, — это то, что, если быть откровенным, это событие не стало полным шоком».

Несмотря на то, что Трамп является бывшим президентом, он вел свою кампанию как повстанец-аутсайдер, жалуясь на то, что его давно преследует федеральное «глубинное государство» и администрация Байдена, чтобы помешать ему вернуться к власти.

Риторика его выступлений соответствующая — бывший президент предупреждал о «кровавой бане», если его не изберут, называл нелегальных мигрантов «отравляющими кровь страны» и тому подобное.

Неудачное покушение в этом смысле играет на руку Трампу, поскольку демонстрирует, что страна идет в неверном направлении. И фотография бывшего президента с окровавленным лицом и воздетым в небо кулаком, уже ставшая в соцсетях культовой — сама по себе прекрасный предвыборный плакат.

Сторонники Трампа и раньше воспринимали его как непобедимого героя, а на митингах к нему относились с почти сверхъестественным почтением, замечает обозреватель CNN Стивен Коллинсон. Теперь его образ бойца, которого постоянно атакуют враги, закрепится еще глубже. Кадры на подиуме в Батлере войдут в историю и обогатят мифологию Трампа так же, как и его фотография в полицейском участке Атланты и кадры его возвращения в Белый дом в 2020 году после того, как он переболел ковидом.

В понедельник в Милуоки начинается предвыборный съезд Республиканской партии, и можно не сомневаться, что несостоявшееся покушение станет его главной темой и подогреет чувство недовольства и отчуждения, которое сторонники Трампа и так испытывают по отношению к политическому классу страны.

Покушение на Трампа — это яркое свидетельство того, во что может вылиться накал политической риторики и поляризации в стране, где обладание оружием законно и доступно.

«Если страна и не была пороховой бочкой, то теперь она ею стала», — описал ситуацию Чип Фелкел, республиканский активист из Южной Каролины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2133855-chto-pokushenie-na-trampa-znachit-dlya-ameriki-i-ee-prezidentskih-vyborov/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Покушение на Трампа: в него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс Саммит НАТО в Вашингтоне: союзники обещали Украине 40 млрд евро в течение года и новые системы ПВО Сто змей в брюках. Задержан мужчина, пытавшийся ввезти в Китай живых рептилий

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie