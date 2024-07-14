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Илон Маск заявил, что его два раза пытались убить за последнее время

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Гендиректор компании Tesla и владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что в последние 8 месяцев на него было совершено два покушения, передает NUR.KZ.

Об этом Маск написал в Х в ответ на публикацию другого пользователя после покушения на экс-президента США Дональда Трампа.

"Впереди опасные времена. Два человека (отдельные случаи) уже пытались меня убить за последние 8 месяцев. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе", – заявил предприниматель.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что Илон Маск может стать личным советником Дональда Трампа в случае, если кандидат от Республиканской партии вернется на пост президента США.

Покушение на Дональда Трампа

Напомним, в субботу вечером в городе Батлер, штат Пенсильвания, было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Это произошло во время его выступления на предвыборном митинге.

Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи.

Мы рассказывали, что происходило на месте происшествия. Сообщалось что один человек погиб, а двое, включая самого Трампа, были ранены.

Позже сам Трамп выступил с заявлением после покушения. Он выразил соболезнования родным погибшего и раненного.

Также специалисты ФБР установили, что стрелявшим в Дональда Трампа оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Позже появились подробности об этом человеке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил решительное осуждение после покушения на жизнь Трампа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2133735-ilon-mask-zayavil-chto-ego-dva-raza-pytalis-ubit-za-poslednee-vremya/

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