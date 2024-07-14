Суд закрыл дело актера Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве оператора на съемках
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Суд штата Нью-Мексико в пятницу снял с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма Rust осенью 2021 года, после того как адвокаты киноактера заявили, что сторона обвинения скрыла важные доказательства по делу.
42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс была убита во время репетиции одной из сцен выстрелом из револьвера, которым по сюжету фильма пользовался Болдуин — он оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых.
Ранее было установлено, что пиротехник фильма Ханна Гутьеррес-Рид случайно перепутала реквизитные пули с боевыми патронами, которые она принесла из дома. В начале этого года она была признана виновной в непреднамеренном убийстве и приговорена к 18 месяцам тюрьмы.
Сторона обвинения утверждала, что Болдуин грубо пренебрег техникой безопасности на съемочной площадке. Ему тоже грозило до 18 месяцев тюремного заключения. Он отрицал вину.
Процесс над Болдуином с участием коллегии присяжных начался в Санта-Фе, столице американского штата Нью-Мексико, 10 июля, и продлился всего три дня.
Адвокаты подали ходатайство о прекращении дела в пятницу утром, утверждая, что прокуроры не передали команде защиты ключевое доказательство — партию патронов, фигурировавших в деле. Тем самым они поставили под сомнение ход расследования и указали на ошибки, допущенные следователями, работавшими на месте происшествия.
Накануне в ходе судебного разбирательства криминалист заявил в суде, что человек по имени Трой Теске, бывший офицер полиции, передал следствию боевые патроны, которые могли иметь отношение к этому делу.
Теске дружит с отчимом осужденной по делу Ханны Гутьеррес-Рид. Он также работал с помощником по реквизиту съемочной группы.
По словам адвоката Болдуина, эти патроны могли быть связаны со смертью Хатчинс, но были зарегистрированы в другом деле под другим номером.
Прокуроры утверждали, что боеприпасы не имели отношения к делу и не соответствовали пулям, найденным на съемочной площадке.
Однако судья Мэри Марлоу Соммер постановила, что их следовало передать команде защиты Болдуина.
"Сокрытие этой информации властями было сознательным и преднамеренным, — заявила она. — У суда нет возможности исправить эту ошибку".
В результате один из спецпрокуроров подал в отставку, а судья распустила коллегию присяжных и постановила закрыть дело.
При оглашении судебного решения Алек Болдуин расплакался. Потом они обнялись с адвокатом и женой.
Прокуроры не смогут снова выдвинуть обвинение против Болдуина, поскольку суд полностью закрыл дело без права возобновления.
"Суд пошел на крайнюю меру. Дело закрыто", — заявил Би-би-си адвокат по уголовным делам из Лос-Анджелеса Джошуа Риттер.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2133681-sud-zakryl-delo-aktera-aleka-bolduina-kotorogo-obvinyali-v-nepredumyshlennom-ubiystve-operatora-na-semkah/