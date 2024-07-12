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СМИ: Илон Маск хочет построить город под куполом на Марсе за следующие 20 лет

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Илон Маск хочет построить на Марсе город под куполом, который должен стать полностью автономным и независимым от ресурсов Земли, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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На протяжении последних двух десятилетий Илон Маск работает над достижением цели всей своей жизни — путешествия на Марс. За последний год он также активизировал работу над планами по колонизации планеты.

По данным пяти источников, с которыми удалось пообщаться журналистам NYT, 53-летний Маск поручил сотрудникам своей космической компании SpaceX изучить конструкцию и детали предполагаемого марсианского города.

Одна команда разрабатывает планы небольших купольных жилищ и исследует материалы для их строительства. Другая команда работает над разработкой скафандров для борьбы с враждебной средой Марса, а медицинская группа изучает возможность размножения людей в таких условиях. Сообщается, что Маск добровольно предоставил свой биоматериал для исследований, связанных с рождением детей на Марсе.

Реализация данных инициатив говорит о том, что предприниматель хочет достичь своих планов быстрее, чем планировалось ранее. В 2016 году Маск заявил, что для появления на Марсе самодостаточной цивилизации потребуется от 40 до 100 лет. По данным источников, во время последней встречи с сотрудниками SpaceX Маск заявил, что через 20 лет на Марсе должен жить один миллион человек.

Также он сообщил, что марсианская колония должна быть самодостаточной на случай, если с Землей что-то случится и ракеты больше не смогут туда добраться.

По данным источников, команда промышленных дизайнеров SpaceX разрабатывает гигантский купол, под которым разместится колония, а также меньшие купола, разбросанные вокруг большого.

Все компании, которые в настоящее время находятся в собственности Илона Маска, так или иначе связаны с колонизацией Марса. Электровнедорожник Cybertruck от Tesla предположительно может быть использован для передвижений по Марсу. Маск также сообщал, что приобрел платформу X (бывшая Twitter), чтобы проверить, как может развиваться гражданское правительство на Марсе.

Представители Илона Маска и SpaceX не ответили на просьбу журналистов о комментарии.

Позже Илон Маск опубликовал сообщение на своей странице в X, в котором опроверг данные публикации The New York Times.

По его словам, никому в SpaceX не было поручено работать над марсианским городом, а компания все еще сосредоточена на том, чтобы добраться на Марс первой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2132970-smi-ilon-mask-hochet-postroit-gorod-pod-kupolom-na-marse-za-sleduyushchie-20-let/

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