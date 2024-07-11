"Времени в обрез". Демократы с трепетом ждут выступления Байдена

Кандидатура Джо Байдена на предстоящих в ноябре президентских выборах в США, несмотря на его заверения в решимости победить на них и отработать свой второй срок полностью, снова оказалась под вопросом.

В лагере демократов, затаив дыхание, ожидают в четверг вечером пресс-конференции Байдена по итогам завершающегося в Вашингтоне саммита НАТО. Это станет его первым выступлением «без бумажки» после разгромных теледебатов с Дональдом Трампом, заставивших сомневаться в его кандидатуре даже самых последовательных сторонников.

А на понедельник запланировано большое интервью президента телеканалу NBC News. Любая ошибка в публичном пространстве сейчас грозит торпедировать амбиции президента, который, однако, продолжает стоять на своем — что он единственный кандидат, способный победить Трампа.

Накануне к хору демократов, призывающих президента сойти с дистанции и уступить дорогу другому кандидату, присоединился известный голливудский актер, а заодно и крупный фандрайзер Демократической партии Джордж Клуни, написавший колонку в New York Times.

Актер в публикации называет себя «пожизненным демократом» и напоминает, что многократно участвовал в сборе средств для президентских кампаний кандидатов-демократов. По словам Клуни, он встретился с Джо Байденом три недели назад и понял, что этот человек уже не похож на Байдена 2010 года и даже на Байдена-2020.

«Это был тот же человек, которого мы все видели во время дебатов [с Трампом]. Лидеры нашей [Демократической] партии должны прекратить говорить нам, что 51 миллион человек не видели того, что они на самом деле видели», — отметил Клуни.

По словам актера, «все дело в возрасте» и ни в чем больше. Он уверен, что если Демпартия пойдет на выборы с Джо Байденом, то не сможет их выиграть. Победа же Дональда Трампа воспринимается в американских либеральных кругах как экзистенциальная катастрофа.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, Клуни — не только актер. Он много лет активно занимается сбором средств для Демократической партии, а Калифорния и, в частности, Голливуд — это ключевая часть партийной копилки. Поэтому его комментарии представляют вполне реальную угрозу для кампании Байдена.

Клуни также участвует в партийной политике и поддерживает тесные связи с бывшим президентом Бараком Обамой, напоминает наш корреспондент, поэтому трудно представить, чтобы он написал разгромную статью, не получив молчаливого одобрения видных демократов.

В своей статье Клуни назвал заявление штаба Байдена о том, что его номинировали избиратели демократических праймериз, «в лучшем случае неискренним». Актер утверждает, что все видные демократы, с которыми он общался, знают о положении дел, независимо от того, готовы они признать это публично или нет.

В штабе Байдена повторяют дежурное заклинание, что вывод о здоровье Байдена по прошедшим в конце июня дебатам с Дональдом Трампом делать нельзя: президент был «страшно измотан» многочасовыми перелетами, путешествуя через Атлантику, но вообще он в отличной форме.

Похоже, все больше видных членов демократического лагеря находят эти заявления неубедительными.

За несколько часов до того, как статья Клуни появилась в печати, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, по-прежнему пользующаяся значительным влиянием в партии, заявила, что у Байдена осталось «времени в обрез», чтобы решить, стоит ли ему оставаться в президентской гонке.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли она намерение президента США переизбраться, она сказала: «Президент сам решает, будет ли он баллотироваться. Мы все призываем его принять это решение, потому что времени остается все меньше».

Вскоре после провальных теледебатов с публичным призывом к Байдену отказаться от участия в гонке выступили шесть демократов в Конгрессе (члены Палаты представителей от штата Вашингтон, Техаса, Аризоны, Иллинойса, Массачусетса и Миннесоты). Во вторник вечером к ним присоединился конгрессмен Мики Шеррилл из Нью-Джерси, заявив, что ставки слишком высоки.

В среду сомнения в возможности победы Байдена обнародовал сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет, заявивший, что, по его мнению, президент проиграет Дональду Трампу, возможно, «с большим отрывом».

Беннет не стал впрямую говорить, что Байдену следует снять свою кандидатуру. По его словам, отказ от участия в гонке в этой ситуации — нравственный выбор, который касается будущего страны.

Сенатор от Вирджинии Тим Кейн — кандидат в вице-президенты, вместе с Хиллари Клинтон баллотировавшийся на пост в 2016 году, — высказался в похожем духе, выразив надежду, что президент «поступит патриотично для страны» и все же снимет свою кандидатуру.

Однако в тот же день вечером первый сенатор-демократ — Питер Уэлч из Вермонта, — открыто призвал Байдена выйти из гонки «ради блага страны»

«Мы так долго просили президента Байдена сделать так много для стольких людей. Это потребовало от него непревзойденной самоотверженности и мужества, — написал Уэлч в колонке в Washington Post. — Сейчас нам нужно, чтобы он поставил нас на первое место, как он поступал раньше. Я призываю его сделать это сейчас».

Ричард Блюменталь, сенатор-демократ от штата Коннектикут, в среду тоже присоединился к дискуссии, заявив, что у него есть серьезные сомнения по поводу победы Джо Байдена в ноябре, а победа Дональда Трампа представляет собой экзистенциальную угрозу для страны.

«Я считаю, что мы должны разрешить эту ситуацию как можно скорее», — сказал Блюменталь.

Среди поддерживающих Байдена демократов, похоже, начинает распространяться серьезный скепсис, который хорошо суммировала конгрессвумен Прамила Джаяпал из Вашингтона, председатель Прогрессивной фракции Конгресса: «Я полностью поддерживаю его как нашего кандидата до тех пор, пока он не перестанет быть нашим кандидатом».

Ситуация для Байдена усложнилась еще больше, когда американские СМИ в начале июля сообщили о том, что, по их данным, невролог и специалист по болезни Паркинсона Кевин Каннард с августа прошлого по март этого года как минимум восемь раз посещал Белый дом.

Президентская администрация и предвыборный штаб сбились с ног, убеждая, что президент здоров настолько, насколько может быть здоров 81-летний человек.

Некоторые высокопоставленные партийцы начали уже вслух размышлять о том, что делать, если Байден все же снимет свою кандидатуру.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, считающийся одним из возможных кандидатов на номинацию, заявил, что по-прежнему поддерживает президента и не будет выдвигать свою кандидатуру против вице-президента Камалы Харрис, если Байден все же решит освободить ей дорогу.

В сценарии, при котором Байден снимается с гонки, Харрис считается наиболее вероятной его преемницей, хотя о желании состязаться с Трампом на выборах уже заявляли другие видные демократы — помимо Ньюсома, это губернаторы Мичигана и Иллинойса Гретхен Уитмер и Джей Прицкер.

Однако большинство аналитиков склоняется к мысли, что игнорировать Камалу Харрис не удастся, а отказ выдвинуть в кандидаты первую темнокожую женщину может оттолкнуть как раз ту часть электората, чьи голоса могут оказаться решающими для победы кандидата от демократов, кто бы им ни оказался.

По недавним опросам Reuters/Ipsos Харрис отстает от Трампа на один процентный пункт, 42% против 43% — с поправкой на статистическую погрешность это такой же результат, как и у самого Байдена.

При этом, как отмечает Энтони Зуркер, несмотря на все пертурбации вокруг Байдена, в целом ситуация заметно не изменилась.

Байден по-прежнему контролирует львиную долю делегатов национального съезда Демпартии, которые в итоге и определяют, кто станет ее кандидатом на выборах. И хотя эти делегаты не обязаны однозначно поддерживать его, он может заменить любого, не проявляющего достаточной лояльности.

Опросы общественного мнения, хотя и показывают, что он отстает от Трампа, в основном не претерпели существенных изменений со дня злополучных дебатов. Лишь немногие показывают лучшие результаты у Харрис или видных губернаторов-демократов, гипотетически способных заменить Байдена.

Даже критики Байдена, взывающие к его патриотизму, чувству долга и заботе об американской демократии, когда на кону — возможное поражение на выборах, косвенно признают, что решение в итоге принимать будет он сам.

Хотя опасений по поводу его здоровья и возможности на равных противостоять Трампу это не снимает, и шлейф этих опасений будет тянуться за президентом до ноября — если только он не передумает.