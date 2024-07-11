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Шпиль Руанского собора загорелся во Франции (видео)

Опубликовано:

Возгорание
Загорелся шпиль Руанского собора. Фото: x.com/NicolasMayerNMR

Во Франции загорелся шпиль Руанского собора, который является историческим памятником страны. Причина возгорания пока неизвестна, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение мэра города Руан в соцсети X.

Во Франции загорелся шпиль Руанского собора. Об этом сообщил мэр города Руан Николя Майер-Россиньоль в соцсети X. Он отметил, что все службы подняты на борьбу с огнем.

"Загорелся шпиль собора". Причины пока неизвестны. Все службы и ресурсы мобилизованы", — написал чиновник в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2132547-shpil-ruanskogo-sobora-zagorelsya-vo-francii-video/

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