Шпиль Руанского собора загорелся во Франции (видео)

Во Франции загорелся шпиль Руанского собора, который является историческим памятником страны. Причина возгорания пока неизвестна, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение мэра города Руан в соцсети X.

Во Франции загорелся шпиль Руанского собора. Об этом сообщил мэр города Руан Николя Майер-Россиньоль в соцсети X. Он отметил, что все службы подняты на борьбу с огнем.

"Загорелся шпиль собора". Причины пока неизвестны. Все службы и ресурсы мобилизованы", — написал чиновник в соцсети.