Шпиль Руанского собора загорелся во Франции (видео)
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Во Франции загорелся шпиль Руанского собора, который является историческим памятником страны. Причина возгорания пока неизвестна, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение мэра города Руан в соцсети X.
Во Франции загорелся шпиль Руанского собора. Об этом сообщил мэр города Руан Николя Майер-Россиньоль в соцсети X. Он отметил, что все службы подняты на борьбу с огнем.
"Загорелся шпиль собора". Причины пока неизвестны. Все службы и ресурсы мобилизованы", — написал чиновник в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2132547-shpil-ruanskogo-sobora-zagorelsya-vo-francii-video/