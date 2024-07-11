"Он не может победить в битве со временем". Джордж Клуни призвал Байдена выйти из президентской гонки

Знаменитый американский актер и один из организаторов сбора средств для Демократической партии Джордж Клуни призвал действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Об этом он написал в колонке для New York Times.

Как подчеркнул актер в публикации, Джо Байден за свою политическую карьеру выиграл очень много сражений, однако он "не может победить в битве со временем".

Актер в публикации называет себя "пожизненным демократом" и напоминает о том, что многократно участвовал в сборе средств для президентских кампаний кандидатов-демократов. По словам Клуни, он встретился с Джо Байденом три недели назад и понял, что этот человек уже не похож на Байдена 2010 года, и даже на Байдена 2020 года.

"Это был тот же человек, которого мы все видели во время дебатов [с Трампом]. Лидеры нашей партии [Демократической партии] должны прекратить говорить нам, что 51 миллион человек не видели того, что они на самом деле видели", — отметил Джордж Клуни.

По словам актера, "все дело в возрасте" и ни в чем больше. Он уверен, что если Демократическая партия пойдет на выборы с Джо Байденом, то не сможет их выиграть.

Заявления Джорджа Клуни прозвучали через несколько часов после того, как бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у Байдена осталось времени "в обрез", чтобы решить, стоит ли ему оставаться в президентской гонке после провальных дебатов в конце прошлого месяца. В эфире MSNBC, отвечая на вопрос, поддерживает ли она намерение президента США переизбраться, она ответила: "Президент сам решает, будет ли он баллотироваться. Мы все призываем его принять это решение, потому что времени остается все меньше".

Давление на 81-летнего Байдена с целью побудить его выйти из предвыборной гонки усилилось после дебатов с Дональдом Трампом, в ходе которых он выглядел растерянно и неоднократно терял ход мысли (в интервью ABC News Байден объяснял это тем, что "был измотан" и "чувствовал себя ужасно").

После тех дебатов несколько спонсоров Демократической партии публично предупредили, что прекратят выделять средства на кампанию, если Байден не выйдет из гонки.

Однако, как сообщал американский партнер Би-би-си, телеканал CBS News, в понедельник днем президент провел телефонный разговор со спонсорами Демократической партии и заверил их, что остается в предвыборной гонке.

Источники CBS утверждали, что Байден намерен оставить тему дебатов и сосредоточиться на стратегии атаки, направленной на Трампа и программу республиканцев.

Этого, вероятно, оказалось недостаточно, потому что с публичным призывом к Байдену отказаться от участия в гонке выступили шесть демократов в Конгрессе (члены Палаты представителей от штата Вашингтон, Техаса, Аризоны, Иллинойса, Массачусетса и Миннесоты). Во вторник вечером к ним присоединился конгрессмен Мики Шеррилл из Нью-Джерси, заявив, что ставки слишком высоки.

А сегодня с аналогичным призывом к Байдену выступил и первый сенатор-демократ — Майкл Беннет.

Сенатор от штата Колорадо заявил CNN, что, по его мнению, президент проиграет Дональду Трампу, возможно, "с большим перевесом", но не стал говорить о том, что ему следует снять свою кандидатуру. По словам Беннета, отказ от участия в гонке в этой ситуации — нравственный выбор, который касается будущего страны.

Другие демократы, напротив, подчеркивают важность партийной солидарности. Например, лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил накануне: "Я с Джо".

Между тем Джо Байден на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне выступил с 13-минутной речью. Выступление президента США заметно отличалось от дебатов с Дональдом Трампом — он говорил четко и напористо, а речь его, похоже, имела целью заверить союзников, что он может противостоять своему основному сопернику на предстоящих в ноябре выборах.

Ситуация для Байдена усложнилась еще больше, когда американские СМИ в начале июля сообщили о том, что, по их данным, невролог и специалист по болезни Паркинсона Кевин Каннард в период с августа прошлого года по март этого года как минимум восемь раз посещал Белый дом.

После этого Белый дом вновь попытался развеять опасения по поводу состояния здоровья Байдена, заявив журналистам, что президент США не страдает болезнью Паркинсона, а регулярные обследования не выявили нарушений в работе его нервной системы.

Сам президент Джо Байден заявляет о своей решимости участвовать в президентских выборах.

Выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин, Байден заявил, что собирается снова победить на выборах.

"Я вижу все эти истории, в которых говорится, что я слишком стар", — сказал Байден. "Разве я был слишком стар, чтобы создать 15 миллионов рабочих мест? <… > Разве я был слишком стар, чтобы ликвидировать студенческие долги для пяти миллионов американцев?" — спрашивал он.

"Как вы думаете, я слишком стар, чтобы победить Дональда Трампа?" — спросил он, и толпа ответила "нет".