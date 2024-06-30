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Помимо сбора средств Джо Байден пытался изменить отношение к тому, что произошло в ночь президентских дебатов на канале CNN. Выступая на одном из мероприятий, Байден признался: "У меня был не самый лучший вечер, но и у Трампа тоже". "Обещаю вам, что мы выиграем эти выборы", — сказал он. Впоследствии президент США заявил, что понимает сомнения, овладевшие демократами после дебатов, но призвал не прекращать борьбу. В ходе дебатов он выглядел и звучал настолько неуверенно, что сразу по их окончании либеральные комментаторы и политтехнологи один за другим стали выступать с призывом выдвинуть другого кандидата. По мнению части из них, если Байден не откажется баллотироваться на второй срок, это может означать почти неминуемую победу Дональда Трампа. В беседе с Би-би-си бывший спикер Палаты представителей демократов Нэнси Пелоси сказала, что выступление Байдена на дебатах "было не очень", а его бывший директор по связям с общественностью Кейт Бедингфилд назвала его "очень разочаровывающим". Представители команды Байдена не отрицают, что дебаты прошли не так, как они надеялись, но заверили, что он не уступит место в пользу другого кандидата. Как заверила глава предвыборного штаба Дженифер О’Малли Диллон, судя по опросам после дебатов, "мнения избирателей не изменились". "Это не первый раз, когда из-за преувеличенных оценок СМИ рейтинги временно проваливаются", — заявила она. Губернатор Нью-Джерси, представитель Демократической партии Фил Мерфи посетил мероприятие по сбору средств и сказал Джо Байдену: "Мы с вами на 1000%". А бывший президент и близкий друг Джо Байдена Барак Обама написал в соцсетях, что "плохие дебаты иногда случаются". "Эти выборы — выбор между человеком, который всю жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе", — написал Обама. Через несколько часов после дебатов Трамп заявил своим сторонникам, что считает их "большой победой" для своей кампании. "Проблема Джо Байдена не в его возрасте, — сказал 78-летний Трамп. — Дело в его компетентности. Он вопиюще некомпетентен". Выступление Байдена вызвало неприятный осадок и у тех, кто не занимается политикой. Многолетний сторонник демократов Лори Грегори сказала Би-би-си, что просто не могла смотреть дебаты, спрашивая себя: "Неужели это лучшее, на что способна наша страна?" А республиканка Кристал Майерс-Барбер заявила, что эти дебаты было больно смотреть и что "Трамп выглядел очень уверенно и по-президентски, тогда как Байден выглядел очень слабым". По результатам опроса Data for Progress, организации либерального толка, 62% потенциальных избирателей, которые смотрели дебаты или читали о них, считают, что победил Трамп. Только 30% опрошенных говорят о победе Байдена. До появления результатов других опросов именно сбор средств может свидетельствовать о поддержке или ее потере Джо Байденом. 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