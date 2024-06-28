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Ильхам Алиев распустил парламент в Азербайджане

Опубликовано:

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев. Фото: Anadolu/Getty Images

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов в Азербайджане, передает Report.az.

Как сообщает издание, президент Азербайджана распустил парламент. Согласно распоряжению Ильхама Алиева, внеочередные парламентские выборы назначены на 1 сентября 2024 года.

Отмечается, что VI созыв Милли Меджлиса Азербайджана сегодня завершил свою работу.

20 июня состоялось заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), на котором и было принято единогласное решение рекомендовать депутатам, представляющим ПЕА в Милли Меджлисе, инициировать обращение к президенту Азербайджана о роспуске Милли Меджлиса 6-го созыва и назначении досрочных выборов.

На пленарном заседании парламента, состоявшемся 21 июня, Милли Меджлис направил обращение президенту о назначении внеочередных парламентских выборов. За обращение проголосовали 105 депутатов, против - 1.

27 июня на заседании Пленума Конституционного суда было принято постановление о конституционности роспуска Милли Меджлиса и назначении внеочередных выборов.

Согласно информации на официальном сайте азербайджанского парламента, Милли Меджлис - орган государственной законодательной власти. Однопалатный парламент, состоит из 125 депутатов.

Депутаты избираются по мажоритарной выборной системе свободным, личным и тайным голосованием на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права. Каждый созыв Милли Меджлиса полномочен в течение 5 лет.

Напомним, ранее Алиев объявил, что в Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные выборы президента - на год раньше положенного срока.

12 декабря 2023 года стало известно, что Алиев стал кандидатом в президенты от партии "Ени Азербайджан". А 30 декабря прошлого года кандидатуру Алиева на пост президента зарегистрировали в ЦИК Азербайджана.

7 февраля стало известно, что Алиев побеждает в выборах, набирая более 93% голосов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2125872-prezident-azerbaydzhana-raspustil-parlament/

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