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Эксперты: Количество детей резко сократилось в США после пандемии

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Дети сидят на скамье на улице
Дети на скамейке. Иллюстративное фото: doble-d / Getty Images

В крупных городах США после пандемии резко сократилось количество детей. К такому выводу пришли специалисты Бюро переписи населения Штатов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно данным Бюро переписи населения США, с начала пандемии COVID-19 количество детей младшего возраста сократилось в большинстве городов США. Исключение составляют города Флориды. В этом солнечном штате, который считается идеальным местом для семейной жизни, наоборот, наблюдается самый быстрый рост числа проживающих там детей.

Общая численность несовершеннолетних в возрасте от 0 до 14 лет, проживающих в США, сократилась на 3,3% с апреля 2020 года. Особенно сильно статистика снизилась в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чикаго. Сообщается, что за последние годы в этих мегаполисах число детей уменьшилось более чем на 600 тысяч.

При этом население США в возрасте 65 лет и старше выросло на 9,4% и составило почти 60 млн человек. За этой тенденцией стоят увеличение продолжительности жизни и тот факт, что люди данной возрастной категории относятся к поколению бэби-бумеров, родившихся в исторический момент, когда семьи стремились иметь как можно больше детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2125491-eksperty-kolichestvo-detey-rezko-sokratilos-v-ssha-posle-pandemii/

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