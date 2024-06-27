В Пакистане от жары погибло около 600 человек, больницы и морги переполнены

Тысячи человек попали в больницы и несколько сотен скончалось в результате жары в Пакистане. Особенно много пострадавших в Карачи, крупнейшем городе страны.

Температура воздуха в городе превысила 40°C, но из-за высокой влажности по ощущениям жара чувствовалась как 49-50°C.

Фейсал Эдхи, глава Фонда Эдхи, который управляет крупнейшей в стране службой скорой помощи, заявил, что в начале недели их машины доставили в морги десятки тел жертв теплового удара.

Как правило, ежедневно в городской морг Карачи поступают от 30 до 40 тел. Но за последние шесть дней их число выросло до 568, из них 141 было собрано только во вторник. Он также отметил, что "большинство из них были из бедных районов города".

Три морга Фонда в Карачи вмещают в общей сложности 264 тела. И все они заполнены до отказа.

"Мы вынуждены держать по три тела на одной полке. Нам также пришлось срочно похоронить 22 невостребованных тела, продержав их гораздо меньше обычного, чтобы освободить место. И с нехваткой мест сталкиваются все морги города, даже при мечетях и траурных залах", — рассказывает Фейсах Эхди.

Пока еще нельзя с уверенностью сказать, что все они скончались именно от теплового удара, но высокие температуры, безусловно, были одной из причин смерти.

Заведующий отделением неотложной помощи в Гражданской больнице Карачи, Имран Сарвар Шейх, рассказал агентству Associated Press, что в период с воскресенья по среду за помощью обратились 267 человек с тепловым ударом, 12 из которых позднее скончались.

"Большинство обратившихся в больницу людей были в возрасте 60-70 лет. Но некоторым было около 45 и даже несколько 20-летних, — рассказал он Би-би-си. — Многие из тех, кому мы оказали помощь, работали на улице. Мы посоветовали им пить как можно больше воды и носить легкую одежду, что необходимо при таких высоких температурах".

Симптомы теплового удара включают рвоту, диарею и высокую температуру.

К врачам обращаются сотни людей, пострадавших от теплового удара. Фото: Anadolu/Getty Images

Волна жары накрыла Пакистан в минувшие выходные. Власти открыли специальные центры в надежде оказать помощь страдающим от жары людям.

К сожалению, далеко не все нуждающиеся в помощи сумели ее вовремя получить.

Например, 56-летний охранник Васим Зафар потерял сознание, придя домой после 12-часовой ночной смены.

К тому времени, когда семья Васима довезла его до больницы, было уже слишком поздно. Врачи сказали, что он умер, скорее всего, от сердечного приступа.

Ситуацию усугубляют перебои с подачей электроэнергии в Карачи, что приводит к регулярным отключениям кондиционеров и вентиляторов, единственной возможности спастись от жары.

Среди тех, кто пострадал от временного отключения электроснабжения, был 40-летний Мухаммед Амин. В Пакистане власти довольно часто временно отключают электроснабжение, чтобы хоть как-то регулировать недостаточные мощности.

Родственник Мухаммеда сказал, что в их квартире электричество отключали постоянно. Как он рассказал, Мухаммеду внезапно стало плохо, и через короткое время он умер. Причина смерти официально не установлена, хотя его семья подозревает, что скончался он именно из-за жары.

Добровольцы на улицах Карачи. Фото: Anadolu/Getty Images

По данным газеты Dawn , скорая помощь подобрала на улицах тела 29 человек. Полицейский врач Суммайя Сайед отметила, что многие из них, возможно, злоупотребляли наркотиками.

"На их телах не было никаких следов травм. Но их внешний вид и то, что их тела были замечены водителями скорой помощи на тротуарах и обочинах дорог, говорит о том, что, скорее всего, они были наркоманами",— пояснила она, добавив, что власти стали считать вероятной причиной их смерти тепловой удар.

По ее словам, в морг для оформления юридических формальностей, то есть для проведения вскрытия, чтобы определить точную причину смерти, передаются только те умершие, личность которых не удалось установить.

Метеорологи говорят, что волна жары в Карачи продлится до будущей недели, хотя температуры, согласно прогнозам, будут несколько ниже.

Это далеко не первая волна жары, накрывшая Пакистан в этом году. По данным агентства Reuters, в прошлом месяце в провинции Синд, столицей которого является Карачи, была отмечена почти рекордная температура в 52,2°C.

От жары страдают и ближайшие соседи Пакистана. Например, в столице Индии Дели наблюдается беспрецедентная длительная жара. Начиная с мая дневная температура превышает 40°C, временами приближаясь к 50°C.

Эксперты сходятся во мнении, что подобные экстремальные погодные явления становятся все более частыми и интенсивными в результате изменения климата.

Кроме того, метеорологи говорят, что сезон муссонов в этом году наступит раньше обычного и принесет в полтора раза больше осадков.

Согласно заявлению, опубликованному Национальным управлением по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана, в этом году муссоны начнутся в июле и могут вызвать наводнения, от которых пострадают 200 000 человек.

Однако официальные лица заявляют, что дожди в этом году будут не такими сильными, как в 2022 году, когда разрушительные наводнения унесли жизни 1739 человек, разрушили 2 миллиона домов и в какой-то момент покрыли почти треть страны, принеся ущерб в более чем 30 млрд долларов США.

Власти Пакистана говорят, что несмотря на то, что страна несет ответственность менее чем за 1% выбросов углекислого газа в мире, она переживает основную тяжесть последствий климатических катастроф.

Жара оказывает прямое негативное влияние на сельское хозяйство, поскольку губит посевы и снижает урожайность. При этом она косвенно влияет и на другие сферы, например, на образование: из-за жары в некоторых районах пришлось закрывать школы.