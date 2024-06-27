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Четверо умерли, десятки госпитализированы в Израиле из-за вспышки лихорадки Западного Нила

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Медик держит женщину за руку в больничной палате
Больница. Иллюстративное фото: pexels.com

Лихорадка Западного Нила унесла жизни четверых человек в Израиле, десятки госпитализированы - ситуацию с заболеванием прокомментировали власти страны.

По информации The Times of Israel, лихорадка диагностирована у 48 человек, из которых 36 были госпитализированы, а пятеро оказались на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Есть подозрение на еще один случай смерти, в отношении него сейчас ведется расследование, остальные случаи подтверждены.

В Минздраве Израиля сообщили, что все пациенты - жители центрального региона страны.

На официальном сайте Медицинской школы при университете Джонса Хопкинса говорится, что вирус Западного Нила распространяется комарами. Он может заражать людей, птиц, комаров, лошадей и некоторых других млекопитающих. В очень редких случаях вирус может распространяться в перелитой крови, пересаженном органе или через плаценту к плоду.

Заражение обычно происходит в середине-конце лета и начале осени в зонах с умеренным климатом.

В южном климате он может протекать круглогодично.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2125287-chetvero-umerli-desyatki-gospitalizirovany-v-izraile-iz-za-vspyshki-lihoradki-zapadnogo-nila/

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