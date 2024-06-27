Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Министра подозревают в применении черной магии к президенту Мальдив

Опубликовано:

Мальдивы
Фото: pexels.com

Полиция Мальдив арестовала государственного министра окружающей среды, изменения климата и энергетики. Местные СМИ пишут, что ее подозревают в применении черной магии, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале РБК, речь идет о главе Министерства окружающей среды Фатимат Шамназ Али Салем. По информации местных СМИ, она и еще два человека задержаны. Власти информацию не комментировали.

На Мальдивах нет уголовного наказания за колдовство. Однако в исламе оно является одним из тягчайших грехов. Большинство населения Мальдив исповедует ислам суннитского толка.

Между тем, на правительственном сайте Министерства окружающей среды, изменения климата и энергетики Мальдивской республики указано, что срок полномочий Фатимат Шамназ Али Салем на должности министра окончен вчера, 26 июня.

Напомним, в апреле мы писали, что в соседнем Кыргызстане обсуждаются поправки к закону "О рекламе", в которых говорится о запрете на рекламу услуг в сфере оккультной магии.

Один из инициаторов поправок, Марлен Маматалиев, сообщил, что проект разработан, чтобы "прекратить манипулировать сознанием граждан теми, кто предоставляет услуги в сфере оккультной магии и предлагает решить проблемы людей с целью извлечь выгоду".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2125233-ministra-podozrevayut-v-primenenii-chernoy-magii-k-prezidentu-maldiv/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie