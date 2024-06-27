Министра подозревают в применении черной магии к президенту Мальдив

Полиция Мальдив арестовала государственного министра окружающей среды, изменения климата и энергетики. Местные СМИ пишут, что ее подозревают в применении черной магии, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале РБК, речь идет о главе Министерства окружающей среды Фатимат Шамназ Али Салем. По информации местных СМИ, она и еще два человека задержаны. Власти информацию не комментировали.

На Мальдивах нет уголовного наказания за колдовство. Однако в исламе оно является одним из тягчайших грехов. Большинство населения Мальдив исповедует ислам суннитского толка.

Между тем, на правительственном сайте Министерства окружающей среды, изменения климата и энергетики Мальдивской республики указано, что срок полномочий Фатимат Шамназ Али Салем на должности министра окончен вчера, 26 июня.

Напомним, в апреле мы писали, что в соседнем Кыргызстане обсуждаются поправки к закону "О рекламе", в которых говорится о запрете на рекламу услуг в сфере оккультной магии.

Один из инициаторов поправок, Марлен Маматалиев, сообщил, что проект разработан, чтобы "прекратить манипулировать сознанием граждан теми, кто предоставляет услуги в сфере оккультной магии и предлагает решить проблемы людей с целью извлечь выгоду".