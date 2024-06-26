Пассажирский поезд сошел с рельсов в России: пострадали около 70 человек

Сегодня в Коми сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. В происшествии пострадали 70 человек. На месте работают спасатели, передает NUR.KZ.

Спустя 10 минут после отправления пассажирского поезда со станции города Инта 9 вагонов перевернулись на насыпи. Прибыв на место аварии, очевидцы и спасатели забрались на перевернувшиеся вагоны, чтобы достать пассажиров через разбитые стекла, сообщил Telegram-канал SHOT.

Вероятной причиной аварии стал "подмыв полотна в результате обильных осадков", заявили в РЖД.

Telegram-канал ТАСС сообщает о 70 пострадавших в результате аварии. Основные травмы – ушибы головы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, уточняет SHOT. Известно о пассажирах в тяжелом состоянии: их не сразу смогли достать из опрокинувшихся вагонов.

Доступ врачей к месту происшествия осложняется условиями бездорожья. Были направлены два восстановительных поезда, также ожидается прибытие трёх вертолётов.

Эвакуация пассажиров поезда возможна только железнодорожным транспортом в Инту, вокруг тайга и болота, передает ТАСС слова губернатора Коми Владимира Уйбы.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, добавил глава региона.

Напомним, вчера в Туркестанской области сошли с рельсов грузовые вагоны: упали со склона холма, по которому проходят железнодорожные пути. Жертв и пострадавших нет.

В конце апреля сообщалось, что вагон пассажирского поезда сошел с рельсов в Карагандинской области. По этому случаю начали расследование.

А месяцем ранее 8 из 58 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Актюбинской области.