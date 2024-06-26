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Новости русской службы Би-би-си

Как сделка по освобождению Джулиана Ассанжа стала возможной

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Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж. Фото: Roni Binrang/Getty Images

Сочетание дипломатии, политики и права позволили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу вылететь на частном самолете из лондонского аэропорта "Станстед", направляясь, в конечном итоге, в Австралию и на свободу.

Сделка, которая привела к его освобождению — после семи лет самоизоляции в посольстве и пяти лет принудительного содержания под стражей в лондонской тюрьме, — готовилась несколько месяцев, но до последнего момента сохраняла элемент неопределенности.

Королевская прокурорская служба Британии (CPS) сообщила, что о возможности признания вины "впервые стало известно в марте".

С тех пор она консультировала власти США по поводу того, как добиться освобождения Ассанжа и его явки к федеральному судье "в соответствии с его пожеланиями и пожеланиями американского правительства".

Предпосылки этой сделки, вероятно, появились после избрания нового правительства Австралии в мае 2022 года — пришедшая к власти администрация решила вернуть домой одного из своих граждан, задержанных за границей.

Австралийский премьер-лейборист Энтони Албаниз заявил, что не поддерживает все действия Ассанжа, но пришло время его освободить. Это дело стало для него приоритетным и в основном обсуждалось за закрытыми дверями.

"Не все иностранные дела надо решать с помощью мегафона", — говорил он. Австралийский парламент поддержал Албаниза.

После этого парламентская делегация отправилась в Вашингтон, чтобы напрямую лоббировать свои интересы в Конгрессе США. Затем премьер-министр Австралии поднял вопрос в ходе официального визита и переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

За этим последовало голосование в австралийском парламенте, когда депутаты подавляющим большинством голосов поддержали призыв к США и Британии разрешить Ассанжу вернуться в Австралию.

Человеком, сыгравшим ключевую роль в предстоящей сделке, стал Стивен Смит — его назначили послом Австралии в Лондоне в начале 2023 года.

Дипломатические источники сообщили, что он "проделал большую часть работы, чтобы добиться успеха".

Смит, навещавший Ассанжа в тюрьме "Белмарш" в апреле 2023 года, был министром иностранных дел в предыдущем правительстве Австралии. Его возглавлял Кевин Радд, ныне — австралийский посол в Вашингтоне, который также принимал участие в переговорах.

Саймон Джекман, почетный профессор Сиднейского университета, сказал Би-би-си, что австралийские власти традиционно склонны поддерживать США, но общественные и политические настроения в обеих странах изменились до такой степени, что у Албаниза появилась возможность и "прикрытие" для агитации за освобождение Ассанжа.

Австралийские министры порой даже сравнивали задержание Ассанжа с другими случаями заключения австралийских граждан в Иране и Китае, которых считают политзаключенными.

Грег Барнс, юридический советник австралийской кампании за освобождение Ассанжа, говорит, что все изменила политика:

"Правительство Албаниза первым поставило этот вопрос перед США. И Албаниз получил поддержку от оппозиции. Обращение [с Ассанжем] задело многих австралийцев".

Юридический спасательный круг

Затем в дело вступил закон. 20 мая Высокий суд Лондона бросил Джулиану Ассанжу спасательный круг.

Суд постановил, что основатель WikiLeaks может подать новую апелляцию на решение экстрадировать его в США по обвинению в получении и публикации военных секретов.

Ассанжу было предъявлено несколько обвинений согласно американскому закону о шпионаже: 17 — в публикации секретных сведений, и 1 — в хакерстве.

Одна из ключевых частей судебного решения касалась того, сможет ли Ассанж — гражданин Австралии — использовать в качестве защиты право на свободу слова, закрепленное в Первой поправке к Конституции США.

Ник Вамос, бывший руководитель отдела экстрадиции в CPS и глава отдела по борьбе с преступлениями в сфере бизнеса в юридической фирме Peters & Peters, сказал, что принятое в мае решение суда оказало давление на обе стороны с тем, чтобы они сели за стол переговоров и завершили сделку.

По его словам, решение суда потенциально могло позволить Ассанжу утверждать, что публикация секретной информации защищена Первой поправкой, а это "могло привести к месяцам, а то и годам задержек".

"Похоже, США сняли обвинения в публикации [секретных сведений - Би-би-си.] в обмен на признание Ассанжем своей вины в хакерстве, что, наконец, положило конец этой саге", — сказал он.

Ник Вамос добавил, что юридическая команда Ассанжа признает, что Первая поправка не имеет значения для обвинения, связанного с хакерством. Поэтому даже если бы в конечном итоге обвинения, связанные с публикацией секретных документов, были сняты, у них не было бы аргументов для защиты от обвинений в хакерстве, которые были выдвинуты параллельно.

"Обе стороны осознавали риски, и это заставило их сесть за стол переговоров", — сказал Вамос.

Закулисная политика

Политика также сыграла свою роль. Американцы уже некоторое время назад дали понять, что готовы пойти на сделку.

В августе прошлого года американский посол Кэролайн Кеннеди публично высказала предположение, что сделка о признании вины могла бы стать разрешением противостояния — это предложение было подхвачено адвокатами Ассанжа.

В апреле Джо Байден заявил, что рассматривает просьбу Австралии прекратить уголовное преследование Ассанжа.

Дело Ассанжа также давно стало раздражителем в отношениях между Британией и США, и многие дипломаты стремились свести это раздражение на нет.

Возникли предположения, что администрация Байдена хочет решить этот вопрос до президентских выборов в ноябре, а некоторые сторонники Ассанжа даже предположили, что в Вашингтоне опасаются, что лейбористское правительство Британии в случае победы на выборах будет менее охотно соглашаться на экстрадицию.

Во вторник Белый дом поспешил заявить, что не принимал участия в обсуждении деталей сделки — это задача Министерства юстиции.

Похоже, что после долгих лет юридических и дипломатических споров все стороны просто достигли той точки, когда им нужна была сделка, и они были готовы пойти на компромиссы, чтобы оформить ее окончательно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2124606-kak-sdelka-po-osvobozhdeniyu-dzhuliana-assanzha-stala-vozmozhnoy/

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