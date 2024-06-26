Протесты против налоговой реформы в Кении: минимум пять убитых и сожженный парламент

В Кении разрастаются демонстрации против планов налоговой реформы. Полиция застрелила как минимум пятерых протестующих, здание парламента во вторник было охвачено огнем.

Демонстранты во вторник прорвались через полицейский кордон и ворвались в здание парламента в Найроби, после чего подожгли часть здания.

В своем обращении во вторник вечером президент Уильям Руто обещал, что задействовал все средства, чтобы "пресечь любые попытки опасных преступников подорвать безопасность и стабильность нашей страны".

Для подавления протестов направлены военные.

Демонстрации против непопулярного законопроекта, включающего введение нескольких новых налогов и повышение существующих, продолжаются уже несколько дней. Но во вторник, когда депутаты приняли законопроект с поправками, протесты переросли в серьезные беспорядки.

Протестующие ворвались в парламент, разгромили внутренние помещения и подожгли часть комплекса. Кто-то украл церемониальную булаву, символизирующую власть законодательного органа.

По данным Кенийской медицинской ассоциации, полиция открыла огонь боевыми патронами, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек. Репортер Би-би-си, оказавшийся на месте происшествия, сообщил, что видел на улице лежащие в лужах крови тела.

Протесты в Кении. Фото: Kang-Chun Cheng/Bloomberg/Getty Images

По данным агентства Reuters, убиты как минимум восемь человек.

"Есть вещи, которые трудно понять, например, как можно вводить 16-процентный налог на хлеб? Как можно облагать налогом гигиенические прокладки?" — сказал Би-би-си 24-летний Деррик Мвату, рассказывая о некоторых положениях законопроекта.

Акции протеста идут не только в столице: по данным кенийской газеты Nation, они охватили как минимум 35 из 47 административных районов Кении.

Президент Руто пообещал жестко отреагировать на "насилие и анархию".

"Это неправильно и даже немыслимо, чтобы преступники, выдающие себя за мирных демонстрантов, могли устраивать террор против народа, его избранных представителей и институтов, созданных в соответствии с нашей конституцией, и рассчитывать остаться безнаказанными", — добавил Руто.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "глубоко опечален сообщениями о гибели и ранениях людей, в том числе журналистов и медицинского персонала, связанных с протестами и уличными демонстрациями в Кении".

Он призвал кенийские власти проявлять сдержанность и призвал всех демонстрантов протестовать мирно.

Для разгона протестующих полиция, помимо боевых патронов, применила слезоточивый газ и резиновые пули, сотни человек получили ранения. У собора в Найроби, в котором был организован медицинский пункт для оказания помощи раненым протестующим, репортер Би-би-си стал свидетелем того, как врачей вытеснили из здания солдаты.

Еще один временный пункт организовали возле отделения неотложной помощи в Национальной больнице Кеньятты.

Бывший президент Ухуру Кеньятта призвал к диалогу, заявив, что кенийские лидеры должны "знать, что власть и полномочия вручены им народом".

Правительство, правда, решило отклонить самые спорные из предложенных изначально мер, и заявило, что не будет вводить налог на хлеб, а налог на предметы гигиены будет введен только на импортируемые товары. Оно также пообещало не облагать налогом растительное масло, владельцев автомобилей и финансовые транзакции, что, однако, протестующих не удовлетворило.

Протесты в Кении. Фото: Kang-Chun Cheng/Bloomberg/Getty Images

Многие демонстранты требуют, чтобы президент страны, Уильям Руто, ушел в отставку. Он победил на выборах два года назад, и перед выборами он обещал всячески поддерживать наибеднейшие слои населения.

Однако, вступив в должность, он оказался между двух огней: с одной стороны международные кредиторы Кении, такие как Международный валютный фонд, которые требуют от правительства сократить бюджетный дефицит, что откроет дорогу к дополнительному финансированию, с другой — жители страны, которые не желают нести дополнительное финансовое бремя.

К кризису в Кении привели и усугубили его несколько факторов одновременно: долговременные последствия пандемии ковида и борьбы с ней, война в Украине, два года засухи подряд.

Меры, обозначенные в законопроекте, должны помочь собрать дополнительно 2,7 млрд долларов США налогов, что облегчит выплату долгов. На сегодняшний день только выплаты по процентам поглощают 37% налоговых сборов Кении.

Протесты попали в заголовки газет по всей Африке и в других частях света.

Два ведущих африканских деятеля, выступающих против истеблишмента, — лидер угандийской оппозиции Боби Вайн и радикальный южноафриканский политик Джулиус Малема — выступили в поддержку протестующих.

Западные страны выразили обеспокоенность беспорядками в Кении и призвали к спокойствию.