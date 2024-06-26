SpaceX вывела на орбиту спутник для наблюдения за солнечными бурями

Космическая компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту новый спутник, предназначенный для помощи синоптикам в мониторинге массивных солнечных бурь, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Ракета, состоящая из трех модифицированных ядер Falcon, была запущена с Космического центра Кеннеди во Флориде. Спутник, известный как GOES-U, был успешно выведен на орбиту и находится на высоте около 35 700 километров. Спутник будет использовать компактный коронограф, который поможет синоптикам следить за солнечными бурями, отслеживать ураганы и молнии, проводить атмосферные измерения и делать снимки Земли.

Коронограф представляет собой телескоп, предназначенный для блокировки солнечного света. Коронографы помогают исследователям прогнозировать воздействие солнечных вспышек и так называемых корональных выбросов массы, массивных выбросов плазмы и силовых линий магнитного поля.

GOES-U — четвертый и последний спутник, запущенный по заказу Национального управления океанических и атмосферных исследований и NASA. На орбите он будет переименован в GOES-19. Первый спутник данной серии GOES-16 был запущен в эксплуатацию в 2016 году.