Начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Сегодня в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в ЕС. От Евросоюза в конференции участвуют министры всех 27 стран, передает NUR.KZ.

На сайте DW сообщается, что украинскую сторону представляет делегация из 13 человек, во главе - вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина. Делегацией Евросоюза руководит глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лахбиб.

"Это исторический момент для всех нас, который знаменует собой новую веху в наших отношениях. Переговоры о вступлении, которые мы начинаем сегодня, будут строгими и трудоемкими. Мы уверены в вашей способности довести их до успешного завершения, проявляя решимость и самоотдачу. Мы будем поддерживать вас в ваших усилиях и с нетерпением ждем момента, когда сможем принять вас в качестве полноправного члена Европейского Союза", – сказала Хаджа Лахбиб, открывая конференцию.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины заявила журналистам, что страна планирует полностью подготовиться к вступлению в ЕС к 2030 году.

По завершению конференции как первого этапа, возможно, уже в июле этого года начнется скрининг: процесс, предваряющий основную часть переговоров.

Во время скрининга в рамках двусторонних встреч Украина представит уровень приближения своего законодательства к европейскому праву. Будут рассматриваться вопросы по 35 переговорным главам. По результатам скрининга Еврокомиссия выпустит отчет о соответствии законодательства Украины праву ЕС по каждой из глав.

DW сообщает, что на предварительном брифинге в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС обозначил возможность завершения этого процесса Украиной и Молдовой раньше, чем в минимальный годовой срок, "потому что хорошо известен уровень подготовленности обеих стран".

Следующий после скрининга этап - первый блок переговоров. Основная их цель в том, чтобы государство-кандидат полностью приняло европейское законодательство и при вступлении в ЕС обеспечило его абсолютное соблюдение.

Тем временем сайт РБК цитирует пост президента Украины в соцсети X.

"Именно с сегодняшнего дня будет отсчитываться старт нашего членства в Евросоюзе: первая Межправительственная конференция Украины и ЕС – уже сегодня", – написал украинский президент Владимир Зеленский в X. Он заверил, что страну "уже никогда не сбить с пути в объединенную Европу, в наш общий дом – всех европейских наций".

Напомним, в декабре сообщалось о том, что европейские лидеры решили начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение, принятое на саммите в Брюсселе, "победой" своей страны и Европы.

А в феврале мы писали, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о переносе переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

В марте власти Евросоюза объявили о создании фонда военной помощи Украине в размере 5 млрд евро. А в мае стало известно, что официальные лица Брюсселя настаивают на начале официальных переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в июне этого года.