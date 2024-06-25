Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Опубликовано:

Флаги членов Евросоюза
Флаги стран ЕС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в ЕС. От Евросоюза в конференции участвуют министры всех 27 стран, передает NUR.KZ.

На сайте DW сообщается, что украинскую сторону представляет делегация из 13 человек, во главе - вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина. Делегацией Евросоюза руководит глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лахбиб.

"Это исторический момент для всех нас, который знаменует собой новую веху в наших отношениях. Переговоры о вступлении, которые мы начинаем сегодня, будут строгими и трудоемкими. Мы уверены в вашей способности довести их до успешного завершения, проявляя решимость и самоотдачу. Мы будем поддерживать вас в ваших усилиях и с нетерпением ждем момента, когда сможем принять вас в качестве полноправного члена Европейского Союза", – сказала Хаджа Лахбиб, открывая конференцию.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины заявила журналистам, что страна планирует полностью подготовиться к вступлению в ЕС к 2030 году.

По завершению конференции как первого этапа, возможно, уже в июле этого года начнется скрининг: процесс, предваряющий основную часть переговоров.

Во время скрининга в рамках двусторонних встреч Украина представит уровень приближения своего законодательства к европейскому праву. Будут рассматриваться вопросы по 35 переговорным главам. По результатам скрининга Еврокомиссия выпустит отчет о соответствии законодательства Украины праву ЕС по каждой из глав.

DW сообщает, что на предварительном брифинге в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС обозначил возможность завершения этого процесса Украиной и Молдовой раньше, чем в минимальный годовой срок, "потому что хорошо известен уровень подготовленности обеих стран".

Следующий после скрининга этап - первый блок переговоров. Основная их цель в том, чтобы государство-кандидат полностью приняло европейское законодательство и при вступлении в ЕС обеспечило его абсолютное соблюдение.

Тем временем сайт РБК цитирует пост президента Украины в соцсети X.

"Именно с сегодняшнего дня будет отсчитываться старт нашего членства в Евросоюзе: первая Межправительственная конференция Украины и ЕС уже сегодня", – написал украинский президент Владимир Зеленский в X. Он заверил, что страну "уже никогда не сбить с пути в объединенную Европу, в наш общий дом – всех европейских наций".

Напомним, в декабре сообщалось о том, что европейские лидеры решили начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение, принятое на саммите в Брюсселе, "победой" своей страны и Европы.

А в феврале мы писали, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о переносе переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

В марте власти Евросоюза объявили о создании фонда военной помощи Украине в размере 5 млрд евро. А в мае стало известно, что официальные лица Брюсселя настаивают на начале официальных переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в июне этого года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2123844-nachalis-peregovory-o-vstuplenii-ukrainy-v-evrosoyuz/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie