Китайский зонд доставил на Землю первые образцы грунта с обратной стороны Луны

Китайский лунный зонд "Чанъэ-6" впервые в истории доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.

Во вторник аппарат приземлился в пустыне Внутренней Монголии после трудной миссии, которая продолжалась два месяца.

Доставленные "Чанъэ-6" образцы могут помочь ученым найти ответы на ключевые вопросы о том, как формируются планеты.

На сегодня Китай — единственная страна, которая посадила космические аппараты на обратной стороне Луны, причем сделала это дважды: в 2019 году китайцы доставили на Луну посадочную платформу и луноход, проработавший несколько месяцев.

Высадка на обратную сторону Луны, которую с Земли не видно, представляет непростую задачу — там сложный рельеф, мало пригодных для посадок ровных поверхностей, и с находящимися там аппаратами сложнее поддерживать связь.

Проведенные исследования указывают, что с обратной стороны поверхность нашего спутника покрыта более древним и более толстым слоем коры, испещренным тысячами кратеров. Этим она отличается от "лицевой" стороны, значительная часть поверхности которой была в древности залита лавой.

Ученые надеются, что на обратной стороне есть следы льда, из которого можно добывать воду, кислород и водород.

Как сообщает государственная телерадиовещательная компания CCTV, теперь зонд будет отправлен в Пекин, где из него извлекут взятые образцы.

С помощью бура и роботизированной руки зонд собрал образцы камней и грунта, сделал несколько фотографий поверхности и установил на Луне китайский флаг.

За последнее десятилетие Пекин вложил огромные средства в свою космическую программу, пытаясь догнать США и Россию.

К 2030 году Китай намерен высадить на Луне своих первых астронавтов. Он также надеется запустить еще две миссии, аналогичные нынешней, но уже для сбора образцов грунта с Марса и Юпитера.

Следующий аппарат "Чанъэ-7" займется поиском воды на южном полюсе нашего спутника, а "Чанъэ-8" должна разведать технические возможности создания на Луне постоянной базы.

Строительство Международной лунной исследовательской станции (ILRS) планируется вести совместно с партнерами из России. Соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве был подписан с «Роскосмосом» несколько лет назад, однако никаких конкретных планов объявлено не было.

США также планируют вернуть астронавтов на Луну к 2026 году с помощью миссии Artemis 3.

Аналитики считают, что новая космическая гонка развернется не только в вопросе отправки космонавтов на Луну, но и вокруг контроля за лунными ресурсами.

Россия, США, Китай, Япония и другие страны (в том числе Евросоюз) уже в ближайшие 15-20 лет обещают построить на Луне постоянную инфраструктуру, необходимую для ее подробного изучения и добычи там полезных ископаемых.

Международное законодательство запрещает странам делить Луну на части и объявлять их территорию своей собственностью. Поэтому колонизаторам спутника, видимо, придется конкурировать за ресурсы между собой.

Правда, пока что из всех теоретически представляющих интерес космических ресурсов ученым удалось подтвердить наличие на Луне лишь воды в замороженном виде.