Ракетный удар по Севастополю: четверо погибших, более 120 пострадавших. Россия винит США

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате ракетного удара ВСУ по Севастополю, более 120 получили ранения, сообщили городские власти.

По данным Министерства здравоохранения РФ, пострадали 124 человека. Среди пострадавших, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав, 27 детей.

Среди погибших при обстреле Севастополя — девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, она находилась с родителями на пляже, сообщил мэр Магадана Юрий Гришан.

По данным российского Министерства обороны, атака была совершена с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Минобороны утверждает, что четыре из запущенных по Севастополю ракет были сбиты.

«Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — сообщил в телеграме назначенный Москвой глава Севастополя Михаил Развозжаев.

В результате, как сообщается, обломки ракеты упали на заполненном людьми городском пляже.

«Мы думали, что это учения»

Местный телеграм-канал «Чп/Севастополь» цитирует жительницу города, отдыхавшую на пляже в момент ракетной атаки.

«Мы были на пляже в Учкуевке с кумовьями в этот момент. Не могу подобрать слов, чтобы описать этот ужас и кошмар. Всё случилось за считанные секунды. Мы не успели никуда убежать и спрятаться. Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь. Эти звуки и состояние всегда будут меня преследовать», — рассказывает женщина.

«Мы сначала думали, что это учения. Потом начали взрываться кассеты. Мы побежали к несущей стене, чуть дальше кассета упала на пляж. Я постаралась помочь пострадавшим, отдала свою воду, полотенце», — цитирует севастопольский телеграм-канал другую отдыхающую, Ирину из Оренбургской области.

После атаки полиция оцепила территорию парка Учкуевка, где упала ракета, проезд вдоль парка к морю был закрыт. Сотрудники правоохранительных органов экипированы в бронежилеты и каски, сообщает «Чп/Севастополь».

«Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развернуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

День траура

«В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра, 24 июня, объявлен День траура. В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. В знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги», — сообщил глава Севастополя.

Из-за ракетного удара было временно приостановлено движение по Керченскому мосту, около которого в ожидании скопилось около 600 автомобилей.

Российское министерство обороны заявило, что наравне с Украино в ракетном ударе виноват Вашингтон.

«Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США... Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен», — говорится в заявлении.

Украинские власти официально пока никак не прокомментировали ракетный удар по Севастополю. Власти Украины ранее призывали жителей Крыма уехать и «переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах».