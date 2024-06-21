"Угрожает экономике": рождаемость в богатых странах сократилась вдвое за последние 50 лет

Рождаемость в богатых странах за последние 50 лет снизилась вдвое и достигла рекордно низкого уровня, что угрожает экономической безопасности стран, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уровень рождаемости в богатых странах мира снизился более чем вдвое с 1960 года и достиг рекордно низкого уровня. Среднее количество детей на одну женщину в 38 наиболее промышленно развитых странах упало с 3,3 в 1960 году до 1,5 в 2022 году.

Коэффициент рождаемости в настоящее время не достигает уровня 2,1 ребенка на женщину, который необходим для стабильного роста населения без учета иммиграции. Эта тенденция наблюдается во всех 38 странах ОЭСР, за исключением Израиля.

"Спад рождаемости изменит общества, малые сообщества и семьи, а также потенциально окажет большое влияние на экономический рост и процветание стран", — предупредили специалисты ОЭСР.

Замедление роста населения тормозит экономическое развитие. Согласно докладу Международного валютного фонда и Европейской комиссии за 2024 год, роста экономической активности в ЕС вскоре будет недостаточно, чтобы компенсировать сокращение населения трудоспособного возраста и нехватку рабочей силы.

В сочетании с увеличением продолжительности жизни, низкая рождаемость также оказывает давление на госбюджеты стран, поскольку налоговые поступления, необходимые для покрытия расходов, в том числе связанных со старением населения, сокращаются. Снижение рождаемости также приводит к закрытию школ в Европе, Японии и Южной Корее.