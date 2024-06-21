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То вверх, то вниз. Как санкции против Мосбиржи сделали рубль нестабильным

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Мужчина держит в руках рубли
Рубли. Иллюстративное фото: Silas Stein / picture alliance / Getty Images

Рубль после введения санкций против Мосбиржи сначала существенно укрепился, а затем снова подешевел. Нестабильность российской валюты проявляется и в большой разнице между ценами покупки и продажи валюты для граждан.

С начала недели российский Центробанк сначала последовательно повышал курс рубля к доллару и евро, а затем начал его снижать.

В понедельник, 17 июня, доллар стоил 89 рублей, а евро — 95,15 рублей. К четвергу курс опустился до 82,62 рублей и 89 рублей соответственно, причем за последние сутки валюты подешевели примерно на четыре рубля сразу.

Но вечером четверга, когда Центробанк установил курсы на пятницу, оказалось, что и доллар, и евро подорожали больше чем на два рубля. Официальный курс на 21 июня составляет 85,41 рублей за доллар и 91,45 рублей за евро.

Но даже несмотря на это снижение, к концу недели рубль остается дороже, чем был в ее начале. В пятницу доллар и евро оказались на 4% дешевле по сравнению с понедельником.

Это была первая неделя после введения США санкций против Московской биржи и ее инфраструктуры. Биржевые торги долларом и евро, на основе которых Центробанк устанавливал официальный курс, больше не проводятся. Теперь он рассчитывает его по различной банковской статистике и результатам сделок на внебиржевых площадках.

Большая разница

В банковских приложениях курсы валюты тоже колебались, при этом сильно отличаясь от официальных. И при любом движении курса существенным, как правило, оставался спред — разница между ценой продажи и покупки.

В «Сбере», например, она достигает 4-5 рублей в зависимости от валюты. Доллар в четверг днем можно было купить за 88,7 рубля, а продать — за 84,2 рубль, евро — за 94,1 рубля и 89,2 рубля соответственно.

В Альфе-банке разница между курсом продажи и покупки составляет почти 7 рублей: доллары тут можно купить за 87,47 рубля, а евро — за 93,62 рубля.

В Райффайзенбанке спред ощутимо меньше: купить доллары в четверг предлагали за 86,59 рубля, а продать за 84,82 рубля, евро — за 92,89 рубля и 90,98 рублей соответственно.

На Московской бирже до сих торгуется китайский юань, но и его курс тоже двигался на этой неделе в ритме доллара и евро. Курс на пятницу по сравнением с курсом на четверг вырос примерно на 54 копейки, до 11,7 рублей. На открытии торгов в понедельник юань стоил дороже — 12,16 рубля.

Почему санкции сделали рубль нестабильным?

Укрепление рубля на этой неделе нетипично. Обычно санкции производят прямо противоположный эффект на курс российской валюты: рубль, как правило, дешевеет при наступлении негативных событий.

Но на этот раз аналитики не были уверены в том, как повлияют санкции на курс рубля, отмечая, что рынок будет неустойчивым как минимум в первые недели.

«Валютный рынок демонстрирует признаки разбалансировки и нестабильности», —писали аналитики БКС.

В компании отмечают, что рубль укрепляется по отношению к доллару, евро и юаню и падает к валютам «дружественных» развивающихся стран, например, турецкой лире или кыргызскому сому. Так, по мнению аналитиков БКС, рынок адаптируется к новой реальности.

Нынешняя ситуация с долларом и евро в какой-то момент напомнила лето 2022 года: тогда рубль сильно укрепился к обеим валютам. Спрос на них был невысокий из-за различных ограничений, а предложение — достаточно обширным: в результате образовался валютный «навес».

«Токсичные валюты не пользуются спросом, торги по доллару и евро перекочевали на внебиржевой рынок, а у активных трейдеров возникают опасения на счет судьбы биржевого курса юаня», — описывали в середине недели ситуацию в БКС.

Возможно, опасения по поводу юаня связаны как раз с тем, что Китай тоже может ввести ограничения из-за угрозы вторичных санкций. В «Сбере» объясняют низкий спрос на юани сложностями в расчетах с китайскими банками, проблемы возникли еще несколько недель назад из-за опасений вторичных санкций.

На курсы валюты влияют и фундаментальные факторы, то есть состояние внешней торговли и приток валюты в страну, который сохраняется в первую очередь из-за экспортеров, которые по-прежнему получают доходы в валюте и обязаны часть их обменивать на рубли.

Экономист Дмитрий Полевой полагает, что в ближайшие недели и даже месяцы рубль может продолжить укрепляться. При «оптимистичном» сценарии он допускает курс 70-80 рублей за доллар. Но с учетом оттока капитала, по его мнению, курс может стабилизироваться на уровне 85-90 рублей за доллар.

Как отмечают аналитики БКС в обзоре, выпущенном вечером четверга, новое движение курса — это возможный разворот в сторону «более низких, экономически обоснованных уровней».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2121411-to-vverh-to-vniz-kak-sankcii-protiv-mosbirzhi-sdelali-rubl-nestabilnym/

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