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Новости русской службы Би-би-си

"Военная помощь всеми имеющимися средствами при нападении". Что именно говорится в новом договоре между КНДР и Россией?

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Владимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: Contributor/Getty Images

В четверг утром северокорейское информационное агентство ЦТАК опубликовало текст договора о стратегическом партнерстве КНДР и России, который был подписан во время двухдневного визита Владимира Путина в Пхеньян. Как и заявлял ранее президент России, документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Что это означает для подписантов, а также для других стран?

В пункте 4 подписанного документа говорится следующее: "В случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации".

Эксперты и историки сразу обратили внимание на то, что этот пункт почти идентичен положению договора между КНДР и СССР 1961 года — за исключением ссылки на устав ООН.

Статья 51 Устава ООН предусматривает право страны-члена принимать индивидуальные или коллективные меры самообороны, напоминает агентство Reuters.

Кроме того, в подписанном договоре говорится, что в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии страны проведут консультации "с целью координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы".

Ча Ду Хегн, бывший чиновник южнокорейского правительства, ныне работающий в Институте политических исследований Асан в Сеуле, заявил агентству Reuters, что несмотря на то, что обязательство о взаимной обороне похоже на то, что было в договоре 1961 года, ссылка на Устав ООН и законы каждой страны открыта для интерпретации и неясно, будет ли это соглашение представлять собой союз.

"Это происходит оттого, что Ким хочет сделать все для заключения этого соглашения, а Путин не хочет этого делать", — считает он.

Чо Хан Бом из Корейского института национального объединения в Сеуле в разговоре с Reuters назвал подписанное соглашение большой победой для России, заложив правовую основу для поддержки со стороны Северной Кореи в войне в Украине.

По его словам, формулировки в договоре оставляют возможность Москве избегать помощи Северной Корее в приграничных столкновениях или других будущих стычках, если она того пожелает.

Ведущий научный сотрудник Университета Кунмин в Сеуле Федор Тертицкий — о пункте про военную помощь в новом договоре между Россией и КНДР:

"Часть, которая говорит об обязательствах совместной обороны в случае нападения на одну из сторон, почти буквально повторяет текст советско-северокорейского соглашения 1961 года. Это явно не случайно. Месседж очень четкий: мы восстанавливаем союзные отношения, говорят Москва и Пхеньян, которые у нас были в 1961 году. И самая важная там фраза: "В случае, если одна из договаривающихся сторон подвергается вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или коалиции государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая договаривающаяся страна немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами". Эта фраза буквально повторена в нынешнем договоре 2024 года.

Уже очень скоро Советский Союз этот договор начал тяготить — из-за опасений, что Ким Ир Сен может развязать вторую Корейскую войну. Насколько я знаю, Политбюро [ЦК КПСС] думало, что в случае, если Ким Ир Сен поведет себя совсем нагло, то Северной Корее можно будет заявить, что этот договор только оборонительный, а вы, товарищи, начали агрессивные действия, поэтому помогать вам мы не будем. Этот договор 1961 года окончательно заменили в 2000-м при раннем Путине договором о дружбе и добрососедстве, в котором как раз этого пункта о военной помощи не было, и во многом это было довольно пустое соглашение.

С точки зрения Сеула то, что произошло сейчас — это очень плохо. О возможной реанимации такого союзного соглашения говорили и здесь, и в Токио в качестве наихудшего сценария. Сеул на протяжении очень долгого времени пытался Советский Союз, а потом Россию "оттащить" от КНДР. Какое-то время казалось, что это получается и что Россия больше на стороне Южной Кореи, чем Северной. А потом началась война [в Украине], и все посыпалось".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2121240-voennaya-pomoshch-vsemi-imeyushchimisya-sredstvami-pri-napadenii-chto-imenno-govoritsya-v-novom-dogovore-mezhdu-kndr-i-rossiey/

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