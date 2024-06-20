Встреча изгоев: чем закончился визит Путина в КНДР и что об этом думает Китай

Поездка российского лидера Владимира Путина в КНДР обозначила беспрецедентное сближение России с диктатурой, чей статус изгоя подтверждает хотя бы тот факт, что в свое время даже Россия ввела против нее санкции.

В Пхеньяне Путин и верховный лидер Ким Чен Ын провели "трогательную встречу" и "делились сокровенными думами", после чего они "прибыли в место ночлега <...> Товарищ Ким Чен Ын, сопровождая товарища Путина, продолжал задушевный разговор с ним", писало северокорейское телеграфное агентство.

Но о чем они на самом деле договорились – и что об этом думает Китай, который для обеих стран остается более важным партнером, чем они – друг для друга?

Пхеньян становится равным партнером

Для многих наблюдателей с постсоветского пространства эстетика визита Путина напомнила хронику советского телевидения: гигантские портреты двух лидеров и парад с солдатами и размахивающими флажками детьми, а также антиамериканские и антиимпериалистические штампы в речах Ким Чен Ына и Путина.

"Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития", – писал российский лидер в статье для северокорейской государственной газеты.

Но, несмотря на риторику и внешнюю мишуру вокруг нее, поездка Путина – не продолжение советской традиции, а разрыв с ней.

КНДР никогда не была равным партнером Советского Союза, и два государства даже не всегда были друзьями. В 1945 году советская армия и американские войска освободили Корею от японской оккупации, и Сталин сделал Ким Ир Сена, деда нынешнего верховного лидера, руководителем нового социалистического режима на севере полуострова.

Основатель династии Кимов оставался лоялен своему покровителю, но после смерти Сталина отношения двух стран испортились и уже никогда полностью не восстановились.

И, несмотря на визит 2000 года, в первые сроки своего правления Путин мало интересовался КНДР, делая ставку на развитие связей с Китаем, Японией и Южной Корей, в том числе торговых.

С полномасштабным вторжением в Украину все изменилось: Южная Корея ввела санкции против России и поставила артиллерийские снаряды ВСУ, а России пришлось закупать снаряды у Пхеньяна.

Визит Путина окончательно оформил смену динамики в этих отношениях, пишет историк холодной войны Сергей Радченко в статье для американского общественного радио NPR.

По его мнению, встреча с лидером КНДР в Пхеньяне – не воссоздание советской системы мира, а строительство новой.

"Впервые в неспокойной истории отношений Москвы и Пхеньяна, [лидер КНДР] стал равным партнером", – пишет Радченко.

С этой оценкой согласен политолог Александр Баунов, признанный в России "иноагентом".

"Ни один советский руководитель за все десятилетия дружбы и сотрудничества не приезжал в Северную Корею", – напоминает он.

Что получил Путин, что получил Ким

Пока что главным итогом визита стал подписанный договор, который включает пункт о взаимной помощи в случае нападения на одну из стран.

"Договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", – сказал Путин.

Но текст соглашения опубликован не был, и комментаторы гадают, что имеется в виду. Многие вспоминают договор о сотрудничестве с КНДР, подписанный советским лидером Никитой Хрущевым в 1961 году и предполагавший "немедленную военную помощь" в случае нападения на одну из сторон.

Пока неизвестно, включает ли новое соглашение столь же однозначные взаимные гарантии.

В свою очередь, руководитель КНДР Ким Чен Ын однозначно поддержал Россию в ее войне против Украины, и это дает основания трактовать договор как юридическое оформление уже существующего военного сотрудничества – в частности, поставок северокорейских снарядов и ракет для российской армии.

Ким также провозгласил "новый высокий расцвет" в отношениях с Россией.

Из того, что находится в публичном поле, главным успехом для КНДР можно считать предложение Путина пересмотреть санкции против Северной Кореи.

"Инспирированный США и их союзниками … санкционный режим должен быть пересмотрен", – заявил Путин.

Он забыл упомянуть, что Россия является участником этого режима, принятого в рамках Совбеза ООН. Она присоединилась к нему в 2010 году – тогда запреты касались оружейного эмбарго и военно-технической помощи.

А в 2017 году Путин расширил этот режим, подписав указ о санкциях в области науки, торговли и финансов.

Пекин держит дистанцию

Корреспондент Би-би-си в Китае Лора Бикер отмечает, что официальный Пекин настороженно относится к сближению Москвы и Пхеньяна и точно не хочет быть частью оси Пекин-Москва-Пхеньян.

Она упоминает сообщения о том, что во время недавнего визита Путина в Китай – первого после его инаугурации на пятый срок – китайские власти выступили против того, чтобы российский лидер от них отправился прямиком в КНДР, и рекомендовали разделить эти две поездки.

Бикер отмечает, что и Россия, и КНДР – нуждаются в Китае гораздо больше, чем они нуждаются друг в друге. А верхушка китайской Коммунистической партии, в свою очередь, не хочет создавать впечатление, что Пекин поощряет их сближение.

Воинственные шаги Ким Чен Ына – регулярные тесты боеголовок в 2017 году и угрозы в адрес его соседей – приводят к расширению американского влияния и американского присутствия в регионе, что крайне нежелательно для Китая.

В понедельник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на южнокорейских чиновников, что США, Южная Корея и Япония готовятся подписать трехстороннее соглашение в сфере безопасности, связанное с ядерной угрозой от КНДР.

На этой неделе Китай и Южная Корея провели первые за девять лет переговоры о безопасности на серьезном уровне, отмечает газета Financial Times – что еще раз указывает на то, что, несмотря на националистическую риторику, Пекин не готов стать участником клуба стран-изгоев вместе с РФ и КНДР.