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Путин впервые за 24 года прибыл с визитом в Северную Корею

Опубликовано:

Владимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Кадр из видео: t.me/news_kremlin

На площади Ким Ир Сена в Пхеньяне началась церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА Новости.

Как сообщает российское издание, после церемонии встречи и совместного фотографирования в государственной резиденции "Кымсусан" состоятся российско-корейские переговоры/

Отмечается, что площадь Ким Ир Сена - самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, которая названа в честь основателя КНДР. Открыта она была в августе 1954 года.

Накануне Русская служба Би-Би-Си рассказывала, чем интересен визит Владимира Путина в Северную Корею. Там же можно узнать, что ожидается в повестке предстоящих переговоров Путина и Ким Чен Ына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2119917-putin-vpervye-za-24-goda-pribyl-s-vizitom-v-severnuyu-koreyu/

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