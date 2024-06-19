Путин впервые за 24 года прибыл с визитом в Северную Корею

На площади Ким Ир Сена в Пхеньяне началась церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА Новости.

Как сообщает российское издание, после церемонии встречи и совместного фотографирования в государственной резиденции "Кымсусан" состоятся российско-корейские переговоры/

Отмечается, что площадь Ким Ир Сена - самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, которая названа в честь основателя КНДР. Открыта она была в августе 1954 года.

Накануне Русская служба Би-Би-Си рассказывала, чем интересен визит Владимира Путина в Северную Корею. Там же можно узнать, что ожидается в повестке предстоящих переговоров Путина и Ким Чен Ына.