Ракеты, рабочие, туристы. Почему Путин и Ким Чен Ын хотят дружить

Сегодня начинается двухдневный визит Владимира Путина в Северную Корею. Война с Украиной сблизила Москву и Пхеньян, и дело не только в северокорейском вооружении, которое так нужно России. Что может быть в повестке переговоров Путина и Ким Чен Ына — в материале Корейской службы Би-би-си.

Владимир Путин посетит КНДР уже во второй раз. Первый его официальный визит состоялся в самом начале его первого срока, в 2000 году. Тогда он встречался с отцом нынешнего лидера Северной Кореи — Ким Чен Иром, и они приняли совместную декларацию о сотрудничестве двух стран.

В частности, по линии военного сотрудничества была достигнута договоренность, что "в случае вторжения или опасной ситуации две страны немедленно вступят в контакт".

Нынешний лидер КНДР, сын Ким Чен Ира Ким Чен Ын дважды приезжал в Россию, последний раз — осенью 2023 года, когда он вместе с Владимиром Путиным побывал на космодроме "Восточный". Тогда президент Путин принял приглашение председателя Кима посетить Северную Корею.

Но если прошлогодняя встреча лидеров Северной Кореи и России была скорее закладкой фундамента в отношениях двух стран, то нынешняя, по мнению некоторых местных аналитиков, продемонстрирует, что эти отношения значительно продвинулись, а военные связи — укрепились.

На этой встрече внимание будет сосредоточено на вопросах военного сотрудничества между армиями России и Северной Кореи, но не только. Стоит обратить внимание на то, будет ли Владимир Путин упоминать о том, что Северная Корея фактически обладает ядерным оружием и производит современное вооружение. В 2000 году, во время первой поездки Путина в КНДР, Северная Корея еще не была неофициальным членом ядерного клуба.

Военное сотрудничество: России нужно оружие, Северной Корее — техническая поддержка

На третьем году вторжения России в Украину взаимозависимость Северной Кореи и России, которые обеспечивают друг друга необходимыми поставками, усилилась, отмечают эксперты.

Основной вопрос в военной части повестки, считает профессор факультета унификации и дипломатии Корейского университета Нам Сон Ук, состоит в том, сколько еще северокорейского оружия будет поставлено в Россию в будущем.

Некоторые эксперты не исключают, что на этот раз Москва и Пхеньян могут выйти за рамки краткосрочных соглашений о поставках Северной Кореей обычных вооружений и договорятся о более тесном военном сотрудничестве, например, о совместной разработке систем вооружений.

Возможно также, что КНДР захочет в обмен на поставки оружия в Россию получать от нее что-то более существенное, чем продовольствие и топливо.

По мнению профессора Нама, Северная Корея, которая в мае 2023 года не смогла запустить военный разведывательный спутник, может поднять вопрос российской помощи в будущих запусках. Еще одна потенциальная тема — технологии спутниковой съемки в высоком разрешении, которыми обладает Россия.

А вот ядерное оружие вряд ли станет темой для публичного обсуждения, считает Нам, поскольку сотрудничество или совместное использование ядерного оружия на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии может привести к серьезному противодействию со стороны соседних стран, таких как США и Китай.

Экономическое сотрудничество: России нужна рабочая сила, Северной Корее — валюта

Ожидается, что Россия и КНДР также обсудят расширение экономического сотрудничества. Этот вопрос заслуживает внимания: обе страны находятся под санкциями.

Северная Корея нуждается в "валютных доходах рабочих", отмечает профессор политологии и дипломатии в университете Донг-А Кан Дон Ван, что может повысить вероятность отправки дополнительных рабочих из КНДР в Россию.

России также требуется значительное количество рабочей силы, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный войной с Украиной, и восстановить экономику.

Однако резолюция Совета безопасности ООН о санкциях против КНДР запрещает северокорейским работникам работать за границей. Все ранее отправленные на заработки за рубеж северокорейские рабочие должны были быть репатриированы до 22 декабря 2019 года. И если Россия, постоянный член Совета безопасности, официально будет добиваться найма северокорейских рабочих, то это, вероятно, вызовет серьезное возмущение у международного сообщества.

Туризм: экономический и культурный обмен

В феврале Россия возобновила групповые туры в Северную Корею, которые прекратились из-за пандемии Covid-19. А 6 июня возобновилось прерванное четыре года назад курсирование пассажирских поездов между Северной Кореей и Россией.

По данным правительства Приморского края, с февраля по май этого года КНДР посетили более 400 российских туристов.

Российское туристическое агентство "Восток Интур" продает турпакет по Северной Корее на пять дней и четыре ночи за 750 долларов (около 1,03 миллиона вон). Россиянам предлагают разные туристические программы, например, поездка на гору Пэкту, пляжный отдых на курорте Мазон, исторический тур по Северной Корее и тур, посвященный годовщине "Победы в Отечественной войне".

"Туризм — это не просто способ заработать иностранную валюту, он также играет важную роль в улучшении отношений стран посредством прямого обмена между людьми", — объясняет причины активизации турпотока в КНДР профессор Университета северокорейских исследований Ким Дон Еп.

Профессор Ким полагает, что визиты иностранных туристов помогают смягчить имидж Северной Кореи как закрытой и опасной страны.

Однако из-за отсутствия туристической инфраструктуры и ограничений на свободное передвижение для иностранцев КНДР сложно развивать индустрию туризма. Сотрудничество в этой сфере может стать еще одной темой для обсуждения во время визита Путина в Пхеньян, считает профессор Кан Дон Ван.

О том, как Россия воюет северокорейским оружием — военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев

С переходом войны в Украине в затяжную стадию Россия усиленно ищет поставщиков вооружений во многих странах мира. Северная Корея оказалась идеальным партнером.

Во-первых, ее предельно милитаризированная экономика позволила создать один из крупнейших в мире арсеналов снарядов и ракет, а это именно то, в чем российская армия сейчас нуждается больше всего.

Во-вторых, многие северокорейские вооружения разрабатывались на основе старых советских, используют те же калибры и потому совместимы с современными российскими. Некоторые из них и вовсе являются почти точными копиями российских образцов — к примеру, северокорейская ракета KN-23, которыми Россия уже обстреливала Украину, очень похожи на российские 9М723 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

К тому же и Москва, и Пхеньян настолько обложены санкциями, что напугать их какими-то новыми ограничениями трудно. А наличие общей сухопутной и морской границы упрощает логистику поставок и делает невозможным перехват и арест транспортных средств, перевозящих вооружения и боеприпасы в нарушение резолюций ООН.

Еще осенью прошлого года разведка Южной Кореи сообщала об отправке в Россию из КНДР миллиона снарядов (для сравнения — столько же обещали поставить Украине страны ЕС в марте 2023 года, но спустя год признали, что не выполнили обещание). А 14 июня Минобороны Южной Кореи заявило, что Пхеньян отправил России контейнеры уже с 5 млн артиллерийских боеприпасов, а также десятки баллистических ракет.

О поставках Москве северокорейских баллистических ракет заявлял в начале этого года и представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, в обмен на это лидер КНДР Ким Чен Ын рассчитывает на помощь России в военной сфере, в том числе в разработке истребителей, ракет класса "земля-воздух", бронетехники и баллистических и других современных технологий.

При этом тактико-технические характеристики и качество северокорейских вооружений и боеприпасов вызывают сомнения. Российские Z-блогеры жаловались, что снаряды, привезенные из КНДР, сильно уступают российским по точности и дальности стрельбы, а некоторые и вовсе непригодны к использованию (возможно, просто очень старые). С этим, видимо, придется смириться — война продолжается, боеприпасов нужно много.