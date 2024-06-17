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Новости русской службы Би-би-си

Путин назначил замминистра обороны свою предполагаемую родственницу и сына экс-премьера. Что означают перестановки в Минобороны

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Sergei Bobylyov/POOL/AFP/Getty Images

Владимир Путин освободил от должностей четверых заместителей обороны — соратников экс-министра Сергея Шойгу. Среди новых замминистра — предполагаемая родственница президента Анна Цивилева и сын экс-премьера Петр Фрадков.

В понедельник Владимир Путин подписал указы о назначении Анны Цивилевой, Павла Фрадкова и Олега Савельева на должности заместителей министра обороны.

Цивилеву СМИ называют двоюродной племянницей Путина. Как писало издание «Проект» (в реестре «иноагентов»), девичья фамилия Цивилевой — Путина, а ее отец приходится президенту двоюродным братом.

Цивилева замужем за бывшим губернатором Кемеровской области, назначенным в прошлом месяце министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Она возглавляет фонд поддержки «ветеранов СВО» (так российские власти называют войну с Украиной) «Защитники Отечества», а в 2018 году стала владелицей 70% компании «Колмар» — одного из крупнейших российских угледобывающих предприятий.

Помимо Цивилевой замминистра обороны назначены Павел Фрадков — младший сын экс-премьера Михаила Фрадкова и бывший первый заместитель управделами президента России, а также Олег Савельев, который в 2014-2015 годах работал министром по делам аннексированного Крыма.

Кроме того, Путин назначил первым замминистра обороны Леонида Горнина, занимавшего пост замминистра финансов и отвечавшего в Минфине за военные расходы.

Как уточнили в Минобороны, Горнин будет курировать весь комплекс финансового обеспечения ВС РФ, Цивилева — вопросы социального и жилищного обеспечения, а Фрадков — вопросы управления имуществом и военное строительство.

От должностей заместителей министра обороны Путин освободил заместителей и ставленников бывшего главы Минобороны Сергея Шойгу Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова.

Новый министр обороны Андрей Белоусов уже провел встречу с уволенными и поблагодарил их за работу, сообщили в ведомстве.

Путин также подписал указ, согласно которому у Белоусова будет 12 заместителей вместо прежних 10, в том числе два первых замминистра вместо одного.

Команда Сергея Шойгу окончательно покидает Министерство обороны. О том, что означают новые кадровые перестановки, рассказывает специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов.

На 845-й день войны и спустя месяц после смены министра обороны Владимир Путин подписал указ о масштабных кадровых перестановках в оборонном ведомстве. Его покидают четыре многолетних заместителя Сергея Шойгу: Руслан Цаликов, курировавший все медийную и PR-активность прежнего министра, Татьяна Шевцова, курировавшая вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, генерал Павел Попов, отвечавший за создание Национального центра управления обороной, и статс-секретарь Николай Панков.

Новый министр обороны Андрей Белоусов, гражданский экономист, формирует свою команду из штатских. Первым заместителем министра стал перешедший с аналогичной должности в Минфине Леонид Горнин. Вопросами, которые прежде курировала Шевцова, теперь будет заниматься Анна Цивилева. Ее муж месяц назад совершил карьерный скачок из губернаторов Кемеровской области в министры энергетики. Но чем объясняются карьерные успехи Цивилевых — их управленческими компетенциями, или же, что вероятнее, родственными связями Цивилевой с Путиным о которых первым написало издание «Проект» (в реестре «иноагентов»)? Вопрос остается открытым.

Новый заместитель министра обороны Павел Фрадков тоже известен в первую очередь не своими профессиональными достижениями, а тем, что он сын бывшего премьер-министра России.

А про нового руководителя аппарата министра обороны Олега Савельева, который пришел в министерство из Счетной палаты, собеседники Би-би-си говорили, что на прежней работе он в основном «вместо решения насущных вопросов занимался теоретическими изысканиями и написанием стратегий».

На третий год войны против Украины все выглядит так, что Андрей Белоусов решил пойти примерно по тому же пути, по которому в 2008 году после войны с Грузией, когда всем стала очевидна необходимость реформы Минобороны, пошел министр обороны Анатолий Сердюков. Тогда к 2011 году из десяти заместителей министра лишь двое были военными — глава Генерального штаба и заместитель, отвечавший за материально-техническое обеспечение армии.

Каждый раз, когда где-то в минобороны начинаются такие перестановки, эксперты вспоминают опыт американского министра Роберта Макнамары, который пришел руководить оборонным ведомством с поста президента Ford Motor, а продолжил карьеру уже на посту президента Всемирного банка. Но повторить успех Макнамары пока мало кому удавалось. Для коллег Сердюкова его служба в Минобороны закончилась обысками и коррупционными делами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2119053-putin-naznachil-zamministra-oborony-svoyu-predpolagaemuyu-rodstvennicu-i-syna-eks-premera-chto-oznachayut-perestanovki-v-minoborony/

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