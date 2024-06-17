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Бараку Обаме пришлось за руку уводить "застывшего" на сцене Джо Байдена (видео)

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Джо Байден и Барак Обама
Джо Байден и Барак Обама. Кадр из видео: twitter.com/chrissgardner

В Сети разлетелся ролик, как экс-президент США Барак Обама уводит со сцены нынешнего американского лидера Джо Байдена, который, казалось, застыл на сцене.

Внимание на ролик обратило издание New-York Post. Сообщается, что это произошло во время сбора средств для предвыборной кампании в Лос-Анджелесе в минувшую субботу.

Сообщается, что неловкий момент произошел после того, как Байден и его предшественник дали 45-минутное интервью ведущему Джимми Киммелу в театре "Павлин".

На опубликованных кадрах видно, что Джо Байден во время аплодисментов смотрит в одну точку, а после его за запястья берет Барак Обама и уводит со сцены.

Авторы отметили, что за несколько дней до этого с президентом США произошел похожий инцидент на саммите G7 в Апулии. Сообщается, что в Италии Байден выглядел ошеломленным или не понимающим, где он находится - это тоже попало на камеры.

Напомним, в апреле этого года Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил законодателям, что он полностью уверен в психической пригодности Джо Байдена для должности президента.

В конце февраля лечащий врач президента США Джо Байдена по итогам ежегодного медицинского обследования заявил, что его здоровье позволяет ему исполнять обязанности главы государства, и никаких новых проблем в ходе медосмотра выявлено не было.

Стоит отметить, что в январе президент США Джо Байден выступая на ужине демократической партии в Южной Каролине оговорился, назвав Дональда Трампа "действующим президентом".

А в ноябре 2023 года экс-врач Белого дома, а ныне - конгрессмен, Ронни Джексон заявил о недееспособности президента США Джо Байдена, который "деградировал" за время пребывания на посту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2118456-baraku-obame-prishlos-za-ruku-uvodit-zastyvshego-na-scene-dzho-baydena-video/

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