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Заложники в СИЗО в Ростове-на-Дону освобождены, террористов ликвидировали

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Обстановка в Ростове после захвата заложников
В Ростове ограничено движение. Фото: t.me/Baza

Преступников, захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, ликвидировали, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал российской Федеральной службы исполнения наказаний.

По информации ФСИН, специальная операция по освобождению заложников в СИЗО-1 по Ростовской области завершена.

"Преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", -сказано в сообщении.

Telegram-канал Mash пишет, что на территорию пустили медиков.

Ранее канал сообщал о том, что спецназ начал штурм СИЗО-1 и что на месте событий были слышны выстрелы и взрывы.

По данным РИА Новости, сотрудники ОМОН покидают территорию СИЗО, где был захват заложников.

Сегодня стало известно, что обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1, захватили в заложники двух сотрудников УИС. Сообщалось, что заключенные проходят по террористическим статьям.

Захватчики были вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками. Они требовали предоставить машину, оружие и возможность беспрепятственно уехать за границу. Позже стало известно, что захватчики в декабре 2023 года готовили теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2118243-zalozhniki-v-sizo-v-rostove-na-donu-osvobozhdeny-terroristov-likvidirovali/

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