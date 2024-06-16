Заложники в СИЗО в Ростове-на-Дону освобождены, террористов ликвидировали
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Преступников, захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, ликвидировали, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал российской Федеральной службы исполнения наказаний.
По информации ФСИН, специальная операция по освобождению заложников в СИЗО-1 по Ростовской области завершена.
"Преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", -сказано в сообщении.
Telegram-канал Mash пишет, что на территорию пустили медиков.
Ранее канал сообщал о том, что спецназ начал штурм СИЗО-1 и что на месте событий были слышны выстрелы и взрывы.
По данным РИА Новости, сотрудники ОМОН покидают территорию СИЗО, где был захват заложников.
Сегодня стало известно, что обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1, захватили в заложники двух сотрудников УИС. Сообщалось, что заключенные проходят по террористическим статьям.
Захватчики были вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками. Они требовали предоставить машину, оружие и возможность беспрепятственно уехать за границу. Позже стало известно, что захватчики в декабре 2023 года готовили теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2118243-zalozhniki-v-sizo-v-rostove-na-donu-osvobozhdeny-terroristov-likvidirovali/