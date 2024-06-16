Заложники в СИЗО в Ростове-на-Дону освобождены, террористов ликвидировали

Преступников, захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, ликвидировали, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал российской Федеральной службы исполнения наказаний.

По информации ФСИН, специальная операция по освобождению заложников в СИЗО-1 по Ростовской области завершена.

"Преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", -сказано в сообщении.

Telegram-канал Mash пишет, что на территорию пустили медиков.

Ранее канал сообщал о том, что спецназ начал штурм СИЗО-1 и что на месте событий были слышны выстрелы и взрывы.

По данным РИА Новости, сотрудники ОМОН покидают территорию СИЗО, где был захват заложников.

Сегодня стало известно, что обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1, захватили в заложники двух сотрудников УИС. Сообщалось, что заключенные проходят по террористическим статьям.

Захватчики были вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками. Они требовали предоставить машину, оружие и возможность беспрепятственно уехать за границу. Позже стало известно, что захватчики в декабре 2023 года готовили теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии.