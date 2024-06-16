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Осужденные за терроризм заключенные захватили в заложники сотрудников СИЗО в России

Опубликовано:

Обстановка в Ростове после захвата заложников
В Ростове ограничено движение. Фото: t.me/Baza

В Ростовской области заключенные захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1, передает NUR.KZ. Сообщается, что в заложниках находятся надзиратель и оперативный сотрудник ФСИН.

По информации, опубликованной на сайте Федеральной службы по исполнению наказаний России по Ростовской области, обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1, захватили в заложники двух сотрудников УИС.

"На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а так же представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников. 

Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая", сказано в сообщении.

Пресс-служба ФСИН в Telegram-канале добавила, что в связи с чрезвычайным происшествием в Ростовской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки.

По данным сайта РИА Новости, заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическим статьям.

"У захватчиков террористические статьи", сказал он.

Также агентство пишет, что захватившие заложников в ростовском СИЗО вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками, огнестрельного оружия у них нет.

По данным Telegram-канала Mash, шестеро захватчиков в декабре 2023 года готовили теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии.

"За это двое получили 18 лет лишения свободы, еще один — 18,5. Одного из них также подозревают в разбое. Установить шестого заключенного пока не получается", пишет канал.

Также в Mash пишут, что заключенные требуют предоставить машину, оружие и возможность беспрепятственно уехать за границу.

В том же Telegram-канале опубликовали кадры задержания террористов в апреле 2022 года.

Напомним, в июне прошлого года в Сети появилась информация о беспорядках в двух СИЗО Москвы. Однако представители городского управления ФСИН заявили, что в учреждениях все спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2118216-osuzhdennye-za-terrorizm-zaklyuchennye-zahvatili-v-zalozhniki-sotrudnikov-sizo-v-rossii/

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