Осужденные за терроризм заключенные захватили в заложники сотрудников СИЗО в России

В Ростовской области заключенные захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1, передает NUR.KZ. Сообщается, что в заложниках находятся надзиратель и оперативный сотрудник ФСИН.

По информации, опубликованной на сайте Федеральной службы по исполнению наказаний России по Ростовской области, обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1, захватили в заложники двух сотрудников УИС.

"На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а так же представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.

Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая", — сказано в сообщении.

Пресс-служба ФСИН в Telegram-канале добавила, что в связи с чрезвычайным происшествием в Ростовской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки.

По данным сайта РИА Новости, заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическим статьям.

"У захватчиков террористические статьи", — сказал он.

Также агентство пишет, что захватившие заложников в ростовском СИЗО вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками, огнестрельного оружия у них нет.

По данным Telegram-канала Mash, шестеро захватчиков в декабре 2023 года готовили теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии.

"За это двое получили 18 лет лишения свободы, еще один — 18,5. Одного из них также подозревают в разбое. Установить шестого заключенного пока не получается", — пишет канал.

Также в Mash пишут, что заключенные требуют предоставить машину, оружие и возможность беспрепятственно уехать за границу.

В том же Telegram-канале опубликовали кадры задержания террористов в апреле 2022 года.

Напомним, в июне прошлого года в Сети появилась информация о беспорядках в двух СИЗО Москвы. Однако представители городского управления ФСИН заявили, что в учреждениях все спокойно.