Осужденные за терроризм заключенные захватили в заложники сотрудников СИЗО в России
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В Ростовской области заключенные захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1, передает NUR.KZ. Сообщается, что в заложниках находятся надзиратель и оперативный сотрудник ФСИН.
По информации, опубликованной на сайте Федеральной службы по исполнению наказаний России по Ростовской области, обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1, захватили в заложники двух сотрудников УИС.
"На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а так же представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.
Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая", — сказано в сообщении.
Пресс-служба ФСИН в Telegram-канале добавила, что в связи с чрезвычайным происшествием в Ростовской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки.
По данным сайта РИА Новости, заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическим статьям.
"У захватчиков террористические статьи", — сказал он.
Также агентство пишет, что захватившие заложников в ростовском СИЗО вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками, огнестрельного оружия у них нет.
По данным Telegram-канала Mash, шестеро захватчиков в декабре 2023 года готовили теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии.
"За это двое получили 18 лет лишения свободы, еще один — 18,5. Одного из них также подозревают в разбое. Установить шестого заключенного пока не получается", — пишет канал.
Также в Mash пишут, что заключенные требуют предоставить машину, оружие и возможность беспрепятственно уехать за границу.
В том же Telegram-канале опубликовали кадры задержания террористов в апреле 2022 года.
Напомним, в июне прошлого года в Сети появилась информация о беспорядках в двух СИЗО Москвы. Однако представители городского управления ФСИН заявили, что в учреждениях все спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2118216-osuzhdennye-za-terrorizm-zaklyuchennye-zahvatili-v-zalozhniki-sotrudnikov-sizo-v-rossii/