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Банки Кыргызстана приостановили денежные переводы в Россию

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Новый флаг Кыргызстана на фоне города
Новый флаг Кыргызстана. Иллюстративное фото: Vyacheslav Oseledko / AFP / Getty Images

Банки Кыргызстана приостановили денежные переводы в Россию, также возникли технические сложности с приемом переводов из этой страны, передает NUR.KZ со ссылкой на 24kg.

Кыргызстанский банк "Компаньон" сообщил, что в настоящее время по техническим причинам недоступны отправка и получение переводов в рублях в приложении банка, а также отправка и получение переводов по системе "Юнистрим".

В MBANK заявили, что в связи с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка введено временное ограничение по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации).

При этом все денежные средства клиентов по рублевым счетам в полной сохранности.

Все операции по системам денежных переводов также временно недоступны в Кыргызско-Швейцарском банке (КСБ), а в Кыргызском Инвестиционно-Кредитном банк (KICB) денежные переводы в рублях можно провести только в те банки, которые не находятся в санкционном списке. Если российский банк находится под санкциями, то перевод не пройдет.

"Кыргызкоммерцбанк" заявил о недоступности системы денежных переводов "Юнистрим", провести переводы по системе SWIFT также не представляется возможным.

В банке "Бай-Тушум" услуга "долларовый счет/ конвертация рубль/ доллар" временно отключена.

"Элдик Банк" заявил, что переводы недоступны по техническим причинам. На эти же причины сослались в "Керемет Банке".

При этом в "Дос-Кредобанк" на отправку перевода по системе SWIFT на банковский счет лимитов нет.

В Кыргызстане есть банки, которые заявили, что никаких ограничений по операциям с рублями у них нет. К ним относятся "Капитал банк", "Халык Банк" и "Банк Азии".

Клиентам "Демир Кыргыз Интернэшнл банк» операции по денежным переводам в рублях доступны по паспортным данным только в отделении банка (на кассе).

В "Финка банк" отметили, что банк больше не отправляет переводы в рублях по "Золотой Короне". При этом клиент может получить перевод.

Напомним, вчера Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро".

Тем не менее в Центробанке России заявили, что продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме.

Позже Казахстанская фондовая биржа (KASE) на фоне введения санкций против Мосбиржи сделала заявление. В KASE заявили, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

Также глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказывал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE. Он отметил, что в российских обменниках цена доллара подскочила до 200 рублей.

Позже представители Национального банка РК заявили, что следят за развитием ситуации на финансовом рынке на фоне введения санкций против Мосбиржи.

При этом в обменниках в Казахстане доллар подорожал сегодня утром. В среднем его можно было купить по 456 тенге.

Также сегодня стало известно, что вслед за США санкции против Мосбиржи ввела и Великобритания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2117058-banki-kyrgyzstana-priostanovili-denezhnye-perevody-v-rossiyu/

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