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Британия вслед за США ввела санкции против российской Мосбиржи

Опубликовано:

Лондон. Великобритания
Лондон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Великобритания вслед за США внесла в санкционный список Мосбиржу, Национальный расчетный депозитарий и другие официальные организации России, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Сообщается, что власти Великобритании ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра России (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД).

Причиной введения санкций назван тот факт, что российское правительство получает выгоду в стратегически важных областях экономики через эти предприятия.

Под санкции Британии также попали:

  • СПБ Биржа;
  • страховая компания "Ингосстрах";
  • глава Мосбиржи Юрий Денисов;
  • "Мурманск СПГ", "НОВАТЭК-Мурманск", "Русхимальянс";
  • Научно-исследовательский автомобильный институт НАМИ;
  • Владелец S8 Capital Армен Саркисян, совладелец группы "Астра" Денис Фролов;
  • Экс-министр сельского хозяйства Чечни и глава российского подразделения Danone Якуб Закриев.

Напомним, вчера Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро".

Тем не менее в Центробанке России заявили, что продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме.

Позже Казахстанская фондовая биржа (KASE) на фоне введения санкций против Мосбиржи сделала заявление. В KASE заявили, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

Также глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказывал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE. Он отметил, что в российских обменниках цена доллара подскочила до 200 рублей.

Позже представители Национального банка РК заявили, что следят за развитием ситуации на финансовом рынке на фоне введения санкций против Мосбиржи.

При этом в обменниках в Казахстане доллар подорожал сегодня утром. В среднем его можно было купить по 456 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2117010-britaniya-vsled-za-ssha-vvela-sankcii-protiv-rossiyskoy-mosbirzhi/

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