Российские военные корабли прибыли к берегам Кубы

У берегов Кубы заметили российские военные корабли. Среди них - атомная подводная лодка и фрегат. Ожидается, что судна пробудут там до 17 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Четыре корабля Военно-морского флота России, включая атомную подводную лодку и фрегат, прибыли к берегам Кубы 12 июня. Ожидается, что они пробудут там до 17 июня.

В Минобороны РФ говорили, что фрегат "Адмирал Горшков" и подводная лодка "Казань" являются носителями современного оружия, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Представители США заявили, что корабли не представляют угрозы, тем не менее, они продолжат следить за ходом визита. Кроме того, американская сторона утверждает, что появление кораблей у берегов Гаваны - демонстрация силы на фоне войны в Украине.

ВМС Соединенных Штатов также использовали морские беспилотники, чтобы следить за российскими судами, когда они приближались к Кубе.

Отмечается, что Гавана расположена в 145 км от американского штата Флорида.

По информации издания Федерального Собрания РФ "Парламентская газета", "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - фрегат с управляемым ракетным оружием, головной фрегат проекта 22350. Корабль был заложен 1 февраля 2006 года, спущен на воду 29 октября 2010 года.

Полное водоизмещение "Адмирала Горшкова" равно 5400 тонн. Планируемая дальность плавания 4,5 тысячи морских миль, автономность - 30 суток. Экипаж корабля составляет 180-210 человек. Фрегат оснащен современными комплексами вооружения, в том числе ракетами "Калибр" и 130-мм артиллерийской установкой А-192.

На официальном сайте мэрии Казани говорится, что закладка атомной подлодки "Казань" состоялась 24 июля 2009 года. Судно предназначено для защиты рубежей РФ, оснащено передовыми комплексами вооружения и автоматики.

Напомним также, что недавно Россия начала второй этап совместного с Беларусью учения нестратегических ядерных сил.