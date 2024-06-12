Торговая война Запада с Китаем обостряется. ЕС вслед за США ополчился на китайский автопром

Европейский союз после долгих раздумий все же решил вслед за США ограничить пошлинами импорт китайских электромобилей, несмотря на возражения крупнейшей европейской автомобильной державы — Германии, которая в случае уже обещанных Китаем ответных мер рискует потерять гигантский китайский рынок сбыта топовых моделей BMW, Audi, Mercedes и Porsche.

США и Европа обвиняют Китай в том, что он за счет масштабной господдержки производит избыточное количество электромашин и пытается завалить ими мировой рынок по демпинговым ценам, что угрожает уничтожить западный автопром, вынужденный играть по правилам честной конкуренции и обходиться без госсубсидий.

Китай утверждает, что никакого субсидированного перепроизводства в стране нет, а есть лишь расцвет новой отрасли в результате бурных инноваций, смелых инвестиций, жесткой конкуренции между стартапами и кропотливого труда инженеров, работающих по традиционной китайской схеме 9-9-6 (с девяти утра до девяти вечера шесть раз в неделю).

Америка в мае ввела 100-процентные пошлины на китайские электромобили, однако китайцы и не поставляли туда почти ничего, потому что до этого там были пошлины в 27,5% и угроза тотального запрета в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в конце года.

Европа же в отличие от США машины в Китае покупает все охотнее и не спешит рвать связи со своим главным торговым партнером и второй крупнейшей экономикой планеты.

Европейцы рассчитывают на инвестиции китайских автоконцернов в производство электромобилей и батарей для них. Во многом потому, что отказ от двигателя внутреннего сгорания — один из ключевых пунктов утвержденной ЕС стратегии сокращения выбросов в атмосферу.

Однако собственного производства электромобилей явно будет недостаточно для достижения амбициозных целей перестать продавать машины с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года. А главный производитель электромобилей в мире — как раз Китай.

Пошлины не остановят китайцев

Тем не менее, Еврокомиссия обязана была провести расследование подозрений в недобросовестной конкуренции со стороны Китая. В Европе еще свежа память о том, как дешевый китайский импорт стер с лица земли всех европейских производителей солнечных батарей.

В отличие от США, где пошлины вводил президент Джо Байден под предлогом обеспечения национальной безопасности, Европа действовала в рамках правил Всемирной торговой организации. И ответ ее был намного скромнее 100-процентных американских тарифов.

Еврокомиссия собирается повысить импортные пошлины на китайские электромобили до 25% с действующих 10%, сообщила в среду газета Financial Times.

Начатое в октябре 2023 года расследование еще не завершено, однако промежуточные итоги и размер пошлины Еврокомиссия должна была по правилам донести до китайских экспортеров к 5 июня. Срок этот перенесли на неделю из-за выборов в Европарламент.

Аналитики авторынка отмечали, что пошлины менее 40-50% никак не скажутся на объемах поставок китайских электромобилей. Во-первых, потому что китайские компании готовы работать себе в убыток ради завоевания доли нового бурно растущего рынка.

А во-вторых, цены китайских машин в среднем примерно на 20% ниже, чем у европейских конкурентов, так что дополнительные 5-10% к розничной цене никак не подорвут их привлекательность для потребителя и доходность для производителей.

Так, крупнейший китайский автопроизводитель BYD продает кроссовер Atto 3 на домашнем рынке за 20 тыс. долларов, а в Германии — уже за 40 тыс. В марте компания представила седан Seagull EV (Honor Edition), за который дома просит всего 10 тыс. долларов. Скоро он появится и на европейском рынке дешевле 20 тысяч евро.

Китайцы строятся в Европе

Пока что львиная доля китайского импорта электромобилей в Европу приходится на машины западных производителей, собранные в Китае, прежде всего Tesla и BMW. Однако, по прогнозам Еврокомиссии, доля чисто китайских моделей, вроде Atto 3 производства BYD или Volvo производства Geely, уже в следующем году удвоится до 15%.

Китайцы готовы строить заводы в Европе, чтобы не попасть под пошлины, сэкономить на доставке и закрепиться на самом богатом и доходном авторынке мира. А заодно поставлять оттуда машины в США в обход антикитайских тарифов.

Венгрия уже договорилась с BYD и ведет переговоры с Great Wall Motor. Площадки для двух европейских заводов того гляди выберет SAIC, а Chery уже выбрала бывший завод Nissan в Барселоне. Ведущий китайский производитель батарей CATL также вынашивает планы экспансии в Европу.

Все они присматриваются и к Турции, поскольку у нее таможенный союз с ЕС. Аналогичный интерес по той же причине китайцы проявляют к Мексике, откуда можно беспошлинно ввозить машины в США.

Чем ответит Китай

Китайские чиновники уже пригрозили ответить на европейские пошлины и начали собственные расследования в отношении французского коньяка, европейских мясопродуктов из свинины и ряда других товаров.

Процедуры принятия решений в Китае отличаются от прозрачных европейских, поэтому о возможном ответе можно судить только по статьям в государственной прессе и отдельным заявлениям чиновников. Они, среди прочего, намекали на пошлины против европейских машин с мощными двигателями внутреннего сгорания — от 2,5 литров.

Это прежде всего популярные у богатых китайцев машины класса "люкс" трех ведущих немецких концернов Volkswagen, BMW и Mercedes, которые зарабатывают на китайском рынке более 20% всей своей прибыли от продажи машин в мире.