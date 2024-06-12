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Торговая война Запада с Китаем обостряется. ЕС вслед за США ополчился на китайский автопром

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Огромное количество машин из Китая
Китайские автомобили. Фото: STR/AFP via Getty Images

Европейский союз после долгих раздумий все же решил вслед за США ограничить пошлинами импорт китайских электромобилей, несмотря на возражения крупнейшей европейской автомобильной державы — Германии, которая в случае уже обещанных Китаем ответных мер рискует потерять гигантский китайский рынок сбыта топовых моделей BMW, Audi, Mercedes и Porsche.

США и Европа обвиняют Китай в том, что он за счет масштабной господдержки производит избыточное количество электромашин и пытается завалить ими мировой рынок по демпинговым ценам, что угрожает уничтожить западный автопром, вынужденный играть по правилам честной конкуренции и обходиться без госсубсидий.

Китай утверждает, что никакого субсидированного перепроизводства в стране нет, а есть лишь расцвет новой отрасли в результате бурных инноваций, смелых инвестиций, жесткой конкуренции между стартапами и кропотливого труда инженеров, работающих по традиционной китайской схеме 9-9-6 (с девяти утра до девяти вечера шесть раз в неделю).

Америка в мае ввела 100-процентные пошлины на китайские электромобили, однако китайцы и не поставляли туда почти ничего, потому что до этого там были пошлины в 27,5% и угроза тотального запрета в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в конце года.

Европа же в отличие от США машины в Китае покупает все охотнее и не спешит рвать связи со своим главным торговым партнером и второй крупнейшей экономикой планеты.

Европейцы рассчитывают на инвестиции китайских автоконцернов в производство электромобилей и батарей для них. Во многом потому, что отказ от двигателя внутреннего сгорания — один из ключевых пунктов утвержденной ЕС стратегии сокращения выбросов в атмосферу.

Однако собственного производства электромобилей явно будет недостаточно для достижения амбициозных целей перестать продавать машины с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года. А главный производитель электромобилей в мире — как раз Китай.

Пошлины не остановят китайцев

Тем не менее, Еврокомиссия обязана была провести расследование подозрений в недобросовестной конкуренции со стороны Китая. В Европе еще свежа память о том, как дешевый китайский импорт стер с лица земли всех европейских производителей солнечных батарей.

В отличие от США, где пошлины вводил президент Джо Байден под предлогом обеспечения национальной безопасности, Европа действовала в рамках правил Всемирной торговой организации. И ответ ее был намного скромнее 100-процентных американских тарифов.

Еврокомиссия собирается повысить импортные пошлины на китайские электромобили до 25% с действующих 10%, сообщила в среду газета Financial Times.

Начатое в октябре 2023 года расследование еще не завершено, однако промежуточные итоги и размер пошлины Еврокомиссия должна была по правилам донести до китайских экспортеров к 5 июня. Срок этот перенесли на неделю из-за выборов в Европарламент.

Аналитики авторынка отмечали, что пошлины менее 40-50% никак не скажутся на объемах поставок китайских электромобилей. Во-первых, потому что китайские компании готовы работать себе в убыток ради завоевания доли нового бурно растущего рынка.

А во-вторых, цены китайских машин в среднем примерно на 20% ниже, чем у европейских конкурентов, так что дополнительные 5-10% к розничной цене никак не подорвут их привлекательность для потребителя и доходность для производителей.

Так, крупнейший китайский автопроизводитель BYD продает кроссовер Atto 3 на домашнем рынке за 20 тыс. долларов, а в Германии — уже за 40 тыс. В марте компания представила седан Seagull EV (Honor Edition), за который дома просит всего 10 тыс. долларов. Скоро он появится и на европейском рынке дешевле 20 тысяч евро.

Китайцы строятся в Европе

Пока что львиная доля китайского импорта электромобилей в Европу приходится на машины западных производителей, собранные в Китае, прежде всего Tesla и BMW. Однако, по прогнозам Еврокомиссии, доля чисто китайских моделей, вроде Atto 3 производства BYD или Volvo производства Geely, уже в следующем году удвоится до 15%.

Китайцы готовы строить заводы в Европе, чтобы не попасть под пошлины, сэкономить на доставке и закрепиться на самом богатом и доходном авторынке мира. А заодно поставлять оттуда машины в США в обход антикитайских тарифов.

Венгрия уже договорилась с BYD и ведет переговоры с Great Wall Motor. Площадки для двух европейских заводов того гляди выберет SAIC, а Chery уже выбрала бывший завод Nissan в Барселоне. Ведущий китайский производитель батарей CATL также вынашивает планы экспансии в Европу.

Все они присматриваются и к Турции, поскольку у нее таможенный союз с ЕС. Аналогичный интерес по той же причине китайцы проявляют к Мексике, откуда можно беспошлинно ввозить машины в США.

Чем ответит Китай

Китайские чиновники уже пригрозили ответить на европейские пошлины и начали собственные расследования в отношении французского коньяка, европейских мясопродуктов из свинины и ряда других товаров.

Процедуры принятия решений в Китае отличаются от прозрачных европейских, поэтому о возможном ответе можно судить только по статьям в государственной прессе и отдельным заявлениям чиновников. Они, среди прочего, намекали на пошлины против европейских машин с мощными двигателями внутреннего сгорания — от 2,5 литров.

Это прежде всего популярные у богатых китайцев машины класса "люкс" трех ведущих немецких концернов Volkswagen, BMW и Mercedes, которые зарабатывают на китайском рынке более 20% всей своей прибыли от продажи машин в мире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2116395-torgovaya-voyna-zapada-s-kitaem-obostryaetsya-es-vsled-za-ssha-opolchilsya-na-kitayskiy-avtoprom/

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