Судьба мира в Газе зависит от ХАМАС, заявили США. Далеко ли до утверждения мирного плана Байдена, поддержанного ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Иерусалим, чтобы попытаться помочь реализации плана окончания войны в секторе Газа. Некоторые представители как Израиля, так и группировки ХАМАС выразили по поводу предложений Вашингтона и ООН оптимизм, однако формально ни одна из сторон пока их не утвердила. Во вторник Блинкен сказал, что если мирный план провалится, в этом будет виноват ХАМАС.

Президент США Джо Байден изложил свои предложения относительно того, как завершить войну в Газе, 11 дней назад.

Они состоят из трех этапов: прекращение огня и вывод израильских войск из Газы, освобождение всех заложников, а затем — реконструкция палестинского анклава.

В понедельник мирный план Байдена поддержал и Совет Безопасности ООН.

Во время визита в Израиль Блинкен заявил, что решающий голос сейчас за "одним парнем", который скрывается "на минус десятом этаже под землей в Газе", имея в виду лидера ХАМАС Яхью Синвара.

В тот же день высокопоставленный представитель ХАМАС Абу Зухри, находящийся за пределами сектора Газа, заявил, что согласен с мирными предложениями и готов обсуждать их подробности. ХАМАС также сделал заявление, в котором поддержал содержание резолюции Совбеза ООН.

Блинкен назвал такую реакцию "обнадеживающим знаком", однако добавил, что говорить о формальном утверждении плана со стороны ХАМАС пока нельзя.

"Главное — это то, что говорит руководство ХАМАС в Газе, а этого у нас нет", — сказал госсекретарь США. Если мирные предложения провалятся, это будет на их совести, добавил он.

Какова позиция властей Израиля

Израильские власти тоже официально пока не подтвердили, что согласны на предложения Байдена.

После переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Блинкен заявил, что тот "подтвердил свою приверженность" плану. В резолюции Совбеза ООН было сказано, что власти Израиля согласились с предложениями Байдена и ХАМАС должен последовать их примеру.

Вместе с тем, как передают корреспонденты Би-би-си на Ближнем Востоке, Нетаньяху публично не говорил, что поддерживает мирный план, озвученный Байденом.

Хотя президент США говорил, что его предложения были изначально разработаны израильтянами, точно неизвестно, что именно предлагает правительство Израиля.

Сообщается, что документ с мирными предложениями, утвержденный израильским военным кабинетом, несколько длиннее, чем текст, который обнародовал Байден. Неясно также, насколько сильно он отличается от пунктов, перечисленных американским президентом.

Кроме того, некоторые израильские министры от крайне правых партий уже заявили, что не поддерживают мирные предложения, о которых говорит Байден.

Война в Газе началась после того, как боевики ХАМАС 7 октября совершили беспрецедентное нападение из Газы на приграничные районы Израиля, убили около 1200 человек и захватили 252 заложников.

В ходе последующих операций израильской армии в Газе, согласно утверждениям контролируемого ХАМАС Министерства здравоохранения сектора, погибло больше 36 тысяч человек.

Что предусматривает мирная инициатива Байдена

План, предложенный Байденом, состоит из трех фаз. Президент США признал, что особенно сложно будет договориться о переходе от первой фазы ко второй.

ФАЗА ПЕРВАЯ

Прекращение огня на шесть недель. Израильские войска выводятся из населенных районов Газы.

ХАМАС освобождает не уточняемое число заложников, в том числе женщин, стариков и раненых, в обмен на сотни палестинских заключенных. Также ХАМАС возвращает близким останки некоторых из погибших заложников.

Палестинское гражданское население возвращается во все районы Газы.

Резкое наращивание гуманитарной помощи: не меньше 600 грузовиков с гуманитарными грузами в день будет направляться в сектор Газа. Мировое сообщество отправит также сотни тысяч единиц временного жилья.

В течение всех шести недель переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США и Катара будут продолжаться. В случае успеха можно будет перейти ко второй фазе.

ФАЗА ВТОРАЯ

Освобождение всех оставшихся заложников, включая военнослужащих-мужчин.

Полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа.

Прекращение огня превратится в «постоянное прекращение военных действий».

ФАЗА ТРЕТЬЯ