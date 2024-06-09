Полицию Чехии привели в повышенную готовность из-за угрозы теракта
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Полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах в связи с информацией о возможном теракте, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Как пишут чешские СМИ, меры безопасности усилили в торговых центрах, на остановках общественного транспорта и на железнодорожных вокзалах.
Полицейские перешли на круглосуточный режим работы до особого распоряжения. Им приказали следить за подозрительными лицами.
Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что "полиция в настоящее время принимает меры предосторожности". Он отметил, что у полиции нет конкретной информации о непосредственной угрозе.
Позже Ракушан написал в соцсети Х, что полиция расследует дело, связанное с нападениями за границей. Подозреваемый был задержан.
В понедельник, 10 июня, соберется Государственный совет безопасности Чехии. Министр пообещал, что после этого опубликует дополнительную информацию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2114544-policiyu-chehii-priveli-v-povyshennuyu-gotovnost-iz-za-ugrozy-terakta/