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Полицию Чехии привели в повышенную готовность из-за угрозы теракта

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Полицейские в Чехии
Полицейские в Чехии. Иллюстративное фото: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

Полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах в связи с информацией о возможном теракте, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишут чешские СМИ, меры безопасности усилили в торговых центрах, на остановках общественного транспорта и на железнодорожных вокзалах.

Полицейские перешли на круглосуточный режим работы до особого распоряжения. Им приказали следить за подозрительными лицами. 

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что "полиция в настоящее время принимает меры предосторожности". Он отметил, что у полиции нет конкретной информации о непосредственной угрозе.

Позже Ракушан написал в соцсети Х, что полиция расследует дело, связанное с нападениями за границей. Подозреваемый был задержан.

В понедельник, 10 июня, соберется Государственный совет безопасности Чехии. Министр пообещал, что после этого опубликует дополнительную информацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2114544-policiyu-chehii-priveli-v-povyshennuyu-gotovnost-iz-za-ugrozy-terakta/

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