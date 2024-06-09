Как ЕС выбирает парламент. В Будапеште и Берлине — многотысячные митинги против правых; Италия и Нидерланды уже голосуют

В воскресенье заканчиваются выборы Европейского парламента, которые начались в четверг на этой неделе. Накануне последнего дня голосования в Будапеште и Берлине состоялись многотысячные демонстрации противников правых сил, а в Италии и Нидерландах, где избиратели уже побывали на участках, эксперты ожидают успеха именно сторонников правой идеологии.

Множество противников премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пришли в центр Будапешта, чтобы выразить протест против премьера, которого они обвиняют в диктаторских наклонностях. Акцию организовал лидер консервативной оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петер Мадьяр.

Многие рассматривают эти выборы как референдум о доверии правительству Орбана, и как индикатор популярности оппозиционных партий, которые уже много лет пытаются сместить этого самого дружественного Кремлю лидера страны ЕС.

Одновременно венгры будут голосовать и на местных выборах. Партия Орбана «Фидес» построила свою предвыборную кампанию на том, что она называет «мирной» платформой.

Сторонники Орбана утверждают, что отказывая Украине в военной помощи, они пытаются предотвратить сползание Европы к большой войне. Противники считают, что если Украина останется без поддержки союзников и проиграет России, война может прийти и в другие страны ЕС.

Как пишет газета Guardian, Перед выборами «Фидес» провела интенсивную кампанию по дезинформации, бездоказательно утверждая, что существует некий глобальный заговор, целью которого является заставить Венгрию вступить в прямую войну с Россией.

Однако, несмотря на многотысячный митинг в Будапеште, Орбана, согласно проведенным опросам, по-прежнему поддерживает около 50% населения.

Демонстрации против ультра-правых партий прошли и в Германии.

По данным Campact, одной из гражданских групп, организовавших митинг, около 30 тыс. человек присоединились к демонстрации в центре Берлина с плакатами «Нет ненависти!» и «Долой расизм!»

Опросы, проведенные перед голосованием на выборах Европарламента, которые состоятся в Германии в воскресенье, показывают, что ультраправая «Альтернатива для Германии» может набрать до 15% голосов.

Голосование в Нидерландах

Первыми на четырехдневных выборах, которые проходят во всех странах Европейского союза, проголосовали граждане Нидерландов.

Хотя, согласно экзитполу, альянс зеленых и лейбористов получит больше мест в Европейском парламенте, «Партия свободы» правого популиста Герта Вилдерса тоже уверенно идет к значительному успеху: она может занять второе место.

В целом европейские аналитики предсказывают, что как крайне левые, так и ультраправые партии, могут значительно увеличить присутствие в Брюсселе.

Согласно европейскому законодательству окончательные результаты выборов будут опубликованы только после того, как проголосуют все страны.

В следующем Европейском парламенте будет 720 мест, причем каждая страна получит число мест, пропорциональное численности ее населения. Германия — 96, Франция — 81, Италия — 76, а Нидерланды — 31.

Считается, что в результате этих выборов состав Европарламента заметно сдвинется вправо, особенно в части депутатов от Франции, Бельгии, Австрии и Италии.

Какую роль может сыграть Джорджа Мелони и результаты выборов в Италии

Италия начала голосовать в субботу — и предпочтения этой страны могут повлиять на работу всего Европарламента.

Премьер-министр страны Джорджа Мелони пришла к власти главным образом на обещании обуздать иммиграцию. В субботу она опубликовала видеообращение в соцсетях, в котором сказала, что ее приоритетами являются «защита границ Европы от нелегальной иммиграции, защита реальной экономики и рабочих мест».

При этом, в отличие от многих других европейских правых сил, Мелони — горячая сторонница Украины, она призывает оказывать этой стране как можно большую военную помощь для защиты от российской агрессии.

По данным предварительных опросов, Мелони может получить до 27% голосов, что способно оказать решающее влияние на всю работу Европарламента, сдвинув баланс сил.

Дальнейшее во многом зависит от результатов голосования во Франции (второе место по числу мест в Европарламенте), где, согласно опросам, лидирует ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Мелони пока не сказала, собирается ли она работать вместе с Марин ле Пен.

Подобный союз маловероятен, поскольку Мелони в целом выступает с европейских позиций, тогда как Марин Ле Пен — с позиций евроскептика.

Президент Франции Эмманюэль Макрон озабочен прогнозируемым успехом ультраправых. В телевизионном интервью в последний день предвыборной кампании он предупредил, что «Европа никогда еще не подвергалась такой угрозе», и призвал всех своих сторонников обязательно принять участие в выборах.

Что реально может измениться в случае резкого роста числа правых партий в Европарламенте?

Все зависит от того, насколько широким окажется присутствие правых партий, а, главное, от их единства, которое далеко не очевидно.

Главные изменения могут касаться «зеленой политики», то есть мер по сохранению окружающей среды. Европа уже давно стремится стать пионером в области зеленых технологий, но это вызывает серьезные протесты в ряде стран, например, в Польше, где фермеры считают их слишком дорогостоящим мероприятием.

Ужесточение иммиграционной политики, по словам Европейского редактора Би-би-си Кати Адлер, маловероятно. Европа и так довольно давно стала ограничивать поток мигрантов, в том числе за счет соглашений о борьбе с нелегальной перевозкой людей, которые заключаются со странами, не входящими в ЕС, такими, как, например, Турция и Танзания.

При этом вопросы о расширении ЕС на восток, в том числе о принятии Украины и Молдовы, могут еще больше затормозиться.

Главным образом возражать могут те страны (в первую очередь — Франция), чьи фермеры получают серьезные дотации от ЕС, и для которых принятие Украины, «хлебной корзины» Европы, может оказаться нежелательной перспективой.

Скорее всего, даже значительный сдвиг вправо среди европарламентариев не приведет к изменениям политики, касающейся расходов на оборону. Большинство стран ЕС после нападения России на Украину согласны с тем, что они являются приоритетом.

Эта убежденность поддерживается вполне реальной перспективой возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который не выражал готовность защищать Европу в случае внешней агрессии. Практически все лидеры ЕС не сомневаются в том, что Европа должна сама обеспечивать свою безопасность.

Если верить прогнозам, число крайне правых европарламентариев может вырасти и они получат больше четверти мест, но центристские партии по-прежнему останутся главной силой.

Но если сдвиг вправо окажется более существенным, ЕС могут ожидать значительные перемены.