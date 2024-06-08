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На премьер-министра Дании напали в центре Копенгагена

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Метте Фредериксен
Метте Фредериксен. Фото: Alex Kraus / Bloomberg / Getty Images

Вчера в столице Дании, Копенгагене, неизвестный мужчина ударил премьер-министра страны Метте Фредериксен на площади. Нарушителя задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

По информации местных СМИ, в пятницу, 7 июня, в Копенгагене произошло нападение на премьер-министра Дании Метте Фредериксен - неизвестный мужчина ударил ее в центре датской столицы.

В пресс-релизе говорится, что сама премьер-министр потрясена инцидентом, а злоумышленник задержан. Сейчас, по данным журналистов с Фредериксен все в порядке, но она "очень потрясена" произошедшим.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2114289-na-premer-ministra-danii-napali-v-centre-kopengagena/

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