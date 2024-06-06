Капитализация Nvidia превысила 3 трлн долларов. Компания обогнала Apple и немного отстает от Microsoft

Рыночная стоимость производителя чипов Nvidia превысила 3 трлн долларов. Таким образом, компания стала второй по стоимости в мире, обогнав по этому показателю Apple. На первом месте — по-прежнему американский компьютерный гигант Microsoft.

В среду стоимость акции Nvidia превысила 1,2 тыс. долларов, поднявшись более чем на 5%. В четверг акции фирмы продолжали расти — и к середине дня их стоимость выросла еще на 1%.

Стремительный рост стоимости Nvidia начался еще в прошлом году. Он был связан с решением компании сосредоточиться на разработке технологий искусственного интеллекта, которые сейчас считаются одним из самых перспективных направлений.

Сейчас Nvidia лишь немного отстает по стоимости от Microsoft, которая также стала одним из основных игроков в области искусственного интеллекта, благодаря ее вложениям в компанию OpenAI — производителя популярного чат-бота Chat GPT.

Третье месте по капитализации сейчас занимает Apple, а четвертое — компания Alphabet, собственник Google.

Примечательно, что с февраля рыночная стоимость Nvidia выросла примерно на триллион долларов — тогда она составляла около 2 трлн.

В мае производитель чипов объявил о намерении провести так называемое дробление акций, в результате чего число ценных бумаг компании вырастет в десять раз, а их стоимость уменьшится. Таким образом, акции Nvidia станут доступнее для более мелких инвесторов.

На фоне этого шага спрос на акции Nvidia уже вырос — и ожидается, что он станет еще большим после пятницы, когда и произойдет дробление.

Nvidia была основана в Кремниевой долине 30 лет назад и изначально получила известность как производитель компьютерных чипов для обработки графики, прежде всего — в компьютерных играх (чем продолжает успешно заниматься до сих пор).

Однако нынешний руководитель компании Дженсен Хуанг сделал ставку на искусственный интеллект, инвестировав в дополнительные функции для чипов Nvidia задолго до того, как эта технология стала широко популярной.

Сейчас мощные чипы Nvidia вроде H100 лежат в основе большинства AI-приложений. Чат-бот ChatGPT, который вызвал массовый интерес к технологиям искусственного интеллекта, был обучен с помощью 10 тысяч графических процессоров Nvidia, установленных в суперкомпьютере Microsoft.

Прибыль компании Nvidia в последнее время резко растет. С февраля по апрель этого года ее продажи выросли более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составили 26 млрд долларов. Это также на 18% больше, чем за предыдущие три месяца.