SpaceX сообщила о первом успешном приводнении прототипа Starship

Ракета-носитель с прототипом Starship успешно приводнилась в Индийском океане в ходе испытательного запуска, сообщили в официальном профиле в соцсети X компании, пишет NUR.KZ.

"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим четвертым летным испытанием Starship!" - заявили в компании.

В профиле компании велась прямая трансляция полета, SpaceX также поделилась красочными фрагментами испытания.

Напомним, что запуск данной ракеты является частью стратегии SpaceX, которая в перспективе планирует отправлять людей на Луну и, в конечном итоге, на Марс. SpaceX пыталась получить разрешение регулирующих органов на полет в течение последних месяцев, с тех пор как совершила третий испытательный полет ракеты 14 марта.

Во время прошлого испытания Starship достигла околоорбитальных скоростей, пролетев намного дальше, чем ракеты предыдущих миссий. Однако во время возвращения на Землю аппарат потерял контакт и самоуничтожился.

Второй запуск прошел 18 ноября 2023 года. Ракета SuperHeavy вывела в космос Starship. Планировалось, что корабль должен совершить оборот вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов. Однако связь с кораблем тоже пропала приблизительно через восемь минут после старта. После этого, как сообщила SpaceX, была запущена функция самоуничтожения Starship.

А в ходе первых испытаний, которые состоялись в апреле2023 года, Starship должен был совершить почти полный оборот вокруг земного шара — однако он взорвался через четыре минуты после старта.