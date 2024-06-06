Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стали известны подробности стрельбы в Москве

Опубликовано:

Человек держит в руке ружье
Человек с ружьем. Иллюстративное фото: rbkomar/Getty Images

Мужчину, убившего из ружья жителя Москвы, задержали полицейские. Подозреваемый вступил в перестрелку с силовиками и был ранен, передает NUR.KZ.

Как сообщает РБК, подозреваемый в убийстве 35-летнего москвича вступил в перестрелку с силовиками и был ранен при задержании.

Мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону сотрудников ГИБДД при задержании, однако ему не удалось никого ранить.

Telegram-канал Mash сообщает, что подозреваемый получил ранение в голову и в настоящее время находится на грани жизни и смерти.

Согласно информации источников Telegram-канала Shot, данное преступление планировалось на протяжении пяти месяцев. Еще в начале февраля неизвестные начали активно искать данные о жертве в теневом сегменте интернета, заказывать на него досье.

Кроме того, изучались его повседневные маршруты.

Журналистам стала известна личность убитого и подробности его жизни. Mash сообщает, что убитого звали Константин Балишанский.

Он был профессиональным скейтером и представлял команду Nike SB Россия. Среди скейтбордистов он был известен как Свич. Это прозвище он получил за то, что научился технике switch, выполняя которую спортсмен едет в зеркальной стойке.

Ранее журналисты ТАСС сообщали, что инцидент со стрельбой в Москве, по предварительным данным, был заказным убийством.

Однако позже в Следственном комитете сообщили журналистам ТАСС, что приоритетной версией убийства является конфликт на почве ревности.

Представители СК отметили, что во время проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается.

Напомним, сегодня стало известно, что неизвестный мужчина в маске застрелил жителя Москвы в районе Фили-Давыдково. Прокуратура Москвы заявила, что тело мужчины 1989 года рождения было обнаружено на улице Алексея Свиридова.

Известно, что убийца совершил три выстрела — первый "с небольшого расстояния, следующие два были контрольными — в упор".

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2113419-stali-izvestny-podrobnosti-strelby-v-moskve/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.