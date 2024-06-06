Стали известны подробности стрельбы в Москве

Мужчину, убившего из ружья жителя Москвы, задержали полицейские. Подозреваемый вступил в перестрелку с силовиками и был ранен, передает NUR.KZ.

Как сообщает РБК, подозреваемый в убийстве 35-летнего москвича вступил в перестрелку с силовиками и был ранен при задержании.

Мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону сотрудников ГИБДД при задержании, однако ему не удалось никого ранить.

Telegram-канал Mash сообщает, что подозреваемый получил ранение в голову и в настоящее время находится на грани жизни и смерти.

Согласно информации источников Telegram-канала Shot, данное преступление планировалось на протяжении пяти месяцев. Еще в начале февраля неизвестные начали активно искать данные о жертве в теневом сегменте интернета, заказывать на него досье.

Кроме того, изучались его повседневные маршруты.

Журналистам стала известна личность убитого и подробности его жизни. Mash сообщает, что убитого звали Константин Балишанский.

Он был профессиональным скейтером и представлял команду Nike SB Россия. Среди скейтбордистов он был известен как Свич. Это прозвище он получил за то, что научился технике switch, выполняя которую спортсмен едет в зеркальной стойке.

Ранее журналисты ТАСС сообщали, что инцидент со стрельбой в Москве, по предварительным данным, был заказным убийством.

Однако позже в Следственном комитете сообщили журналистам ТАСС, что приоритетной версией убийства является конфликт на почве ревности.

Представители СК отметили, что во время проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается.

Напомним, сегодня стало известно, что неизвестный мужчина в маске застрелил жителя Москвы в районе Фили-Давыдково. Прокуратура Москвы заявила, что тело мужчины 1989 года рождения было обнаружено на улице Алексея Свиридова.

Известно, что убийца совершил три выстрела — первый "с небольшого расстояния, следующие два были контрольными — в упор".