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Израильские военные начали операцию в лагере беженцев в центре Газы

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Сектор Газа
Сектор Газа. Иллюстративное фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Израильские военные заявили, что начали наземную операцию против ХАМАС в городке беженцев Бурейдж, а также к востоку от города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

Войска при поддержке авиации наносят удары по «террористам и террористической инфраструктуре над и под землей», говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Палестинцы в центральной части сектора Газа сообщили об интенсивных бомбардировках в течение ночи, в результате которых, по данным медиков, погибли по меньшей мере 15 человек.

Тем временем посредники из США, Египта и Катара встречаются в Дохе и Каире, чтобы обсудить, как заключить новое соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Во вторник США заявили, что все еще ждут ответа от ХАМАС на предложение Израиля, которое президент Джо Байден огласил в пятницу.

Катар заявил, что передал этот план представителям ХАМАС и все еще ждет четкой позиции от израильского правительства.

Израиль начал военную кампанию в Газе с целью уничтожения ХАМАС в ответ на беспрецедентное нападение группировки на юг Израиля 7 октября, в ходе которого погибло около 1200 человек и более 250 были взяты в заложники.

С тех пор, согласно данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, в анклаве погибло более 35 тыс. человек.

Бурейдж — один из самых маленьких из восьми исторических лагерей беженцев в Газе. Его площадь составляет 0,5 кв. км, и до войны в нем проживало более 46 тысяч человек, зарегистрированных в Агентстве ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР).

Городок находится к югу от русла реки Вади Газа и «Центрального коридора сектора Газа» — участка земли, контролируемого израильскими войсками, который проходит с востока на запад от границы с Израилем до Средиземного моря, разделяя анклав на две части.

Городки беженцев Нусейрат и Магази также расположены недалеко от Бурейджа, а город Дейр-эль-Балах находится примерно в 5 км к юго-западу.

В настоящее время эти четыре района переполнены людьми, перемещенными в результате боевых действий в других местах. В их числе — многие из более чем миллиона человек, покинувших город Рафах на юге Газы после начала там месяц назад израильской наземной операции.

В начале года войска ЦАХАЛ провели наземную операцию против боевиков ХАМАС в лагерях в центральной части Газы, которая продолжалась несколько недель.

В среду ЦАХАЛ заявил, что новая «точечная операция» в Бурейдже и восточной части Дейр-эль-Балаха направлена на ликвидацию инфраструктуры боевиков, расположенной в нескольких километрах от границы с Израилем над и под землей.

«Действия начались с серии воздушных ударов по террористическим объектам, включая военные комплексы, склады оружия и подземную инфраструктуру, — говорится в заявлении. — В ходе ударов были уничтожены несколько террористов ХАМАС».

В среду утром палестинские чиновники от здравоохранения сообщили агентству Reuters, что со вторника в результате израильских воздушных и артиллерийских ударов в центре Газы погибли по меньшей мере 44 человека.

Тем временем палестинское информационное агентство Wafa со ссылкой на медиков и спасателей сообщило, что за ночь по меньшей мере 11 человек были убиты в результате израильских авиаударов по нескольким домам в Магази.

Еще два человека погибли в результате удара по дому на въезде в Бурейдж, а еще двое были убиты артиллерийским огнем в районе Абу аль-Аджен, к юго-востоку от Дейр аль-Балаха, сообщает агентство.

В начале операции в Рафахе 6 мая ЦАХАЛ приказал мирным жителям эвакуироваться в «расширенную гуманитарную зону», простирающуюся от прибрежного района Аль-Маваси до Дейр-эль-Балаха, где, по словам военных, для них приготовлены палатки, полевые госпитали и продовольствие.

Однако в понедельник БАПОР предупредило, что места для перемещенных семей в Дейр-эль-Бале заканчиваются, поскольку люди продолжают прибывать «в надежде на безопасность там, где ее нет».

«Условия жизни совсем не подходят для семей и критически важных служб, а запасы ограничены», — говорится в сообщении.

В среду ЦАХАЛ также заявил, что войска продолжают «целенаправленные операции» в Рафахе. Военные сообщили, что обнаружили оружие и «ликвидировали вооруженных террористов», не предоставив более подробной информации.

Жители города сообщили агентству Reuters, что израильские танки совершили рейды в центр Рафаха и в западную часть города, после чего отступили в восточные и южные районы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2112927-izrailskie-voennye-nachali-operaciyu-v-lagere-bezhencev-v-centre-gazy/

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