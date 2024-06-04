Авиаперевозчики присоединились к программе против турбулентности после смерти пассажира рейса Лондон-Сингапур

Гибель пассажира на борту самолета Лондон-Сингапур заставила авиаперевозчиков обратить внимание на проблему борьбы с турбулентностью, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Авиакомпании стали проявлять больший интерес к программе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), связанной с повышением информированности о турбулентности. Данная программа включает систему сбора данных, которая помогает пилотам ориентироваться в сложных погодных условиях в режиме реального времени.

Программа Turbulence Aware была запущена IATA в 2018 году, чтобы помочь авиакомпаниям смягчить воздействие турбулентности, которая является главной причиной травм пассажиров и членов экипажа.

В настоящее время в программе участвует 21 авиакомпания, передающая данные в систему. IATA ставит перед собой цель собрать отчеты о турбулентности со 150 млн рейсов к концу 2024 года.

Повышенное внимание авиаперевозчиков к проблеме турбулентности связано с трагедией, случившейся во время рейса Лондон-Сингапур 21 мая. Самолет попал в зону турбулентности, несколько пассажиров пострадало, а один мужчина погиб.

Несколько дней спустя рейс Qatar Airways попал в сильную турбулентность над Турцией, в результате чего 12 человек на борту получили ранения.

Гендиректор IATA Уилли Уолш выразил мнение, что проблемой является не тот факт, что самолеты стали слишком часто попадать в зону турбулентности, а то, что рейсов становится больше. По его словам, сейчас в год совершается 39 млн рейсов по сравнению с 20 млн в 2000 году.