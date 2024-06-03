Пекин обвиняет британскую разведку в вербовке китайских госслужащих

Власти КНР обвинили британскую разведывательную службу MI6 в вербовке китайских госслужащих для шпионажа.

В сообщении в официальном канале в китайском мессенджере WeChat Министерство государственной безопасности Китая заявило, что оперативники МИ-6 завербовали китайца по фамилии Ван и его жену по фамилии Чжоу — их полные имена не раскрываются.

Оба они работали в "основных конфиденциальных отделах" одного из китайских государственных учреждений.

В министерстве утверждают, что МИ-6 проявила интерес к Вану, когда он отправился в Великобританию на учебу в 2015 году в рамках китайско-британской программы обмена.

Как утверждают в министерстве, в Великобритании оперативники проявляли о нем "особую заботу", например, приглашали его на ужины и экскурсии, чтобы лучше "понять его интересы и слабые стороны".

Британская разведка не комментировала эти сообщения. Би-би-си обратилась к властям Великобритании за комментариями.

Новость появилась спустя месяц после того, как Британия предъявила двум лицам обвинения в шпионаже в пользу Китая. Британская полиция обвинила их в передаче «статей, заметок, документов или информации» иностранному государству.

Китай назвал эти обвинения "злобной клеветой".

В конце мая полиция также сообщила, что бывший королевский морской пехотинец, которого обвиняли в оказании помощи разведывательной службе Гонконга, был найден мертвым.

Пекин и ряд западных стран все чаще обмениваются обвинениями в шпионаже.

Китай не сообщил подробности дела Вана и Чжоу, сообщив лишь, что ему предшествовало тщательное расследование.

Китайские власти утверждают, что оперативники МИ-6 воспользовались "сильной тягой Вана к деньгам", подружились с ним в университетском городке под видом выпускников и побудили его оказывать "платные консультационные услуги".

По прошествии некоторого времени, оценив сложившиеся благоприятные условия, оперативники якобы предложили ему работать на британское правительство в обмен на более высокое вознаграждение и обеспечение личной защиты, утверждает Министерство государственной безопасности Китая.

Через Вана оперативники МИ-6 также завербовали Чжоу для шпионажа в пользу Китая, утверждают в министерстве.

«Ван сначала колебался, но не смог противостоять постоянным уговорам, посулам и даже принуждению со стороны оперативников и в конце концов поддался. Под сильным давлением Вана его жена Чжоу согласилась собирать разведданные, — говорится в заявлении министерства. — Оба они стали британскими шпионами».

В сообщении министерства сказано, что дело все еще расследуется. О предъявлении обвинений супругам ничего не говорится.

Как говорит Чонг Джа-Иан, приглашенный сотрудник исследовательского центра Carnegie China, Китай мог предать огласке это дело в качестве ответного жеста, но Пекин арестовывал людей за шпионаж и ранее. Без подробностей судить о справедливости обвинений Пекина трудно, считает он.

"Иногда эти обвинения не появляются… Непрозрачность системы КНР, в том числе судебной, особенно когда речь идет о делах о шпионаже, может сделать понимание деталей дела особенно сложным", — добавил он.

С момента появления в WeChat в августе прошлого года официальный канал Министерства государственной безопасности Китая регулярно обновляется.

В январе министерство предостерегло своих граждан от "экзотических красавиц", стремящихся заманить их в руки иностранных разведслужб.

В числе прочего в канале министерства содержатся призывы не фотографировать военную технику и предостережения об организациях, "вербующих любителей авиации в качестве добровольцев" для передачи данных о полетах китайских самолетов в другие страны.