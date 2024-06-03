Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Пекин обвиняет британскую разведку в вербовке китайских госслужащих

Опубликовано:

Китай
Китай. Иллюстративное фото: Kevin Frayer/Getty Images

Власти КНР обвинили британскую разведывательную службу MI6 в вербовке китайских госслужащих для шпионажа.

В сообщении в официальном канале в китайском мессенджере WeChat Министерство государственной безопасности Китая заявило, что оперативники МИ-6 завербовали китайца по фамилии Ван и его жену по фамилии Чжоу — их полные имена не раскрываются.

Оба они работали в "основных конфиденциальных отделах" одного из китайских государственных учреждений.

В министерстве утверждают, что МИ-6 проявила интерес к Вану, когда он отправился в Великобританию на учебу в 2015 году в рамках китайско-британской программы обмена.

Как утверждают в министерстве, в Великобритании оперативники проявляли о нем "особую заботу", например, приглашали его на ужины и экскурсии, чтобы лучше "понять его интересы и слабые стороны".

Британская разведка не комментировала эти сообщения. Би-би-си обратилась к властям Великобритании за комментариями.

Новость появилась спустя месяц после того, как Британия предъявила двум лицам обвинения в шпионаже в пользу Китая. Британская полиция обвинила их в передаче «статей, заметок, документов или информации» иностранному государству.

Китай назвал эти обвинения "злобной клеветой".

В конце мая полиция также сообщила, что бывший королевский морской пехотинец, которого обвиняли в оказании помощи разведывательной службе Гонконга, был найден мертвым.

Пекин и ряд западных стран все чаще обмениваются обвинениями в шпионаже.

Китай не сообщил подробности дела Вана и Чжоу, сообщив лишь, что ему предшествовало тщательное расследование.

Китайские власти утверждают, что оперативники МИ-6 воспользовались "сильной тягой Вана к деньгам", подружились с ним в университетском городке под видом выпускников и побудили его оказывать "платные консультационные услуги".

По прошествии некоторого времени, оценив сложившиеся благоприятные условия, оперативники якобы предложили ему работать на британское правительство в обмен на более высокое вознаграждение и обеспечение личной защиты, утверждает Министерство государственной безопасности Китая.

Через Вана оперативники МИ-6 также завербовали Чжоу для шпионажа в пользу Китая, утверждают в министерстве.

«Ван сначала колебался, но не смог противостоять постоянным уговорам, посулам и даже принуждению со стороны оперативников и в конце концов поддался. Под сильным давлением Вана его жена Чжоу согласилась собирать разведданные, — говорится в заявлении министерства. — Оба они стали британскими шпионами».

В сообщении министерства сказано, что дело все еще расследуется. О предъявлении обвинений супругам ничего не говорится.

Как говорит Чонг Джа-Иан, приглашенный сотрудник исследовательского центра Carnegie China, Китай мог предать огласке это дело в качестве ответного жеста, но Пекин арестовывал людей за шпионаж и ранее. Без подробностей судить о справедливости обвинений Пекина трудно, считает он.

"Иногда эти обвинения не появляются… Непрозрачность системы КНР, в том числе судебной, особенно когда речь идет о делах о шпионаже, может сделать понимание деталей дела особенно сложным", — добавил он.

С момента появления в WeChat в августе прошлого года официальный канал Министерства государственной безопасности Китая регулярно обновляется.

В январе министерство предостерегло своих граждан от "экзотических красавиц", стремящихся заманить их в руки иностранных разведслужб.

В числе прочего в канале министерства содержатся призывы не фотографировать военную технику и предостережения об организациях, "вербующих любителей авиации в качестве добровольцев" для передачи данных о полетах китайских самолетов в другие страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2111625-pekin-obvinyaet-britanskuyu-razvedku-v-verbovke-kitayskih-gossluzhashchih/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Пропавшая гитара Джона Леннона продана почти за $3 млн. Это самый дорогой музыкальный инструмент «Битлз» Польша может восстановить буферную зону на границе с Беларусью после нападения на пограничника КНДР посыпала Южную Корею мусором и нечистотами с воздушных шаров
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.