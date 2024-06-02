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Дональд Трамп завел аккаунт в TikTok и опубликовал первое видео

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brett Carlsen/Bloomberg/Getty Images

Официальный аккаунт Дональда Трампа появился в соцсети TikTok - несколько часов назад экс-президент США опубликовал в нем первое видео, передает NUR.KZ.

Пользователь с именем realdonaldtrump был верифицирован. В своем первом ролике для TikTok Трамп показал, как посетил прошедший в Нью-Джерси турнир UFC 302.

"Президент теперь в TikTok", - с этих слов от Даны Уайта начинается первое видео Трампа.

На опубликованных кадрах 45-й президент США показал зрителей арены, где проходил турнир, октагон, комментаторов и фанатов, которые подходили, чтобы сфотографироваться с политиком.

За несколько часов экс-президент набрал свыше 700 тыс. подписчиков.

Отметим, что Дональд Трамп в годы своего президентства негативно высказывался о соцсети TikTok, а также намеривался запретить ее на территории США.

Однако уже в 2021 году нынешни президент Джо Байден отменил и заменил три указа бывшего президента Дональда Трампа, которые стремились запретить транзакции с TikTok и WeChat американскими компаниями. Один из приказов также имел целью запретить TikTok, что привело к длительному судебному разбирательству.

Стоит также отметить, что у Дональда Трампа есть своя социальная сеть под названием Truth Social.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2110950-donald-tramp-zavel-akkaunt-v-tiktok/

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