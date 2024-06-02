Эмир Кувейта назвал имя наследного принца

Эмир Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах назначил бывшего премьер-министра страны наследным принцем шейха Сабаха Халеда аль-Хамада ас-Сабах.

Как сообщает кувейтское информационное агентство KUNA новый наследный принц занимал пост премьер-министра с 2019 по 2022 год, до этого возглавлял МИД.

В заявлении не содержится никаких других подробностей или комментариев правящего эмира Кувейта.

По информации ТАСС, Сабах Халед аль-Хамад ас-Сабах стал первым кронпринцем, отец которого никогда не был эмиром. Кроме того, это первый случай, когда наследным принцем становится представитель ветви аль-Хамад правящей семьи ас-Сабах.

Все предыдущие эмиры и наследные принцы принадлежали к ветви аль-Джабер или ас-Салем.

Напомним, что Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах стал эмиром Кувейта в конце 2023 года

За несколько дней до этого умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - шейх скончался в возрасте 86 лет.

Сразу же было оглашено, что унаследовать власть должен его младший брат, Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, которому на тот момент было 83 года.

Касым-Жомарт Токаев выражал соболезнования новому эмиру Кувейта и народу страны в связи с кончиной шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха.